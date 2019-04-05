Министерство информационной политики, или как его называют в народе МинСтець, могло стать мощным инструментом в руках Порошенко для формирования информационного пространства, для выстраивания коммуникаций между обществом и властью, для налаживания диалога и проведения просветительской работы.

МИП мог стать мощным оружием в информационной войне против России и их агентов влияния. И я, придя к Юрию Стецю, сначала в 2015, а потом в 2016, предлагал концепцию информационной безопасности и разработку системы политпросвещения. Но... Мне тогда сказали "Не на часі". У МинСтеця были свои задачи. Иные. И сегодня мы видим, что происходит с информпространством.

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Подозреваю, что Зеленскому из всего Кабмина больше всего понадобится именно МИП. Он, как никто другой, хорошо понимает, как важна информационная политика. А то, что он и его окружение умеют навязывать свою повестку дня и грамотно оперировать информационным пространством мы видим. Опыт в этом направлении у него есть.

Мы все понимаем, что опыта государственного управления у него нет. Но народ явно хочет зрелища. И он его получает. Да, спрос породил предложение. Какой спрос - такое и предложение. И когда в ответ на Томос-тур мы видим сериал "Слуга народа", то это игра на равных. Потому, что вместо конкретики один играет на религиозности, а другой обыгрывает медиаобраз.

Теперь же вместо дискурсов о будущем Украины и позитивных смыслов мы наблюдаем шоу двух кандидатов вокруг стадиона и анализов мочи. Все это может закончится 21 апреля. А может и дальше продолжиться в формате телешоу где мы все станем уже не зрителями, а участниками. Только жить в таком формате некомфортно всем, кроме сценаристов. Поэтому пора заканчивать с этой историей и думать о завтрашнем дне. Не только кандидатам. С ними и так все понятно. Нам с вами надо думать. Думать как жить и что мы хотим. И помнить, что жизнь 21 апреля не закончится. Наоборот. А значит проблемы сами не рассосутся, коррупция не уедет в другую страну, Путин по собственной воле не уйдет из Донбасса и из Крыма, долги Украине никто не простит, а мы с вами не поумнеем за сутки. И придется много работать. В том числе и над собой. А не только сдавать анализы и их обсуждать. И лишь время покажет удастся нам это или нет.

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