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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсі статті автора

Национальная идея Украины. Какова она?

2.8тЧитати матеріал російською

Я задумался о национальной идее Украины. Какова она? Национальная идея определяет смысл существования народа, этноса или нации. Она вектор, которому следуют для достижения цели. Так куда движемся мы и что создаем?

Национальной идеей Израиля является сионизм. движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле. Сейчас эта национальная идея имеет еще одну грань - выжить в окружении врагов. Это то, что мотивирует государство к усилению, а людей к сплочённости.

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Национальная идея для поляков строилась вокруг создания независимого польского государства. Именно эта идея приобрела у них статус национальной. Условием ее реализации было освобождение из-под власти России. Затем появилась еще одна грань - зарплаты, условия жизни и дороги, как в Германии. Это то, что мотивировало строить новую сильную независимую Польшу.

А какая национальная идея в современной Украине? Если отойти от старой нацидеи сформулированной еще Лесем Подеревянским "Отъ@битесь от нас", то других актуальных национальных идей никто не предлагает. А ведь национальная идея – это то, что важно для нас, то, без чего не будет нас, как украинской нации и то, что должно нас сцементировать в единую силу, которая будет идти к цели. Это – своеобразная "идеальная Украина, которую мы хотим видеть и в которой мы хотим жить" – одновременно вектор и пока что недосягаемая цель. Логично, что базисом национальной идеи Украины должно стать независимое государство. А что дальше? Я считаю, что в современной Украине при умеренных запасах сырья и существующем положении дел, главным капиталом, ресурсом и фактором развития являются люди. А значит национальную идею надо строить на этом факторе.

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И надо помнить, что у нас многонациональное государство, а значит слоган "Множество народов - одна нация" должен стать не только красивым девизом, но и реальностью. А чтобы гарантированно обеспечить существование нашего государства в исторической перспективе, сохранить украинскийнский язык, культуру, государственную независимость, повысить конкурентоспособность в мире, быть более сильными и готовыми к новым вызовам, граждан в нашей страны должно быть больше. Людей должно быть больше. И тут нам надо решить две проблемы - массовый отъезд украинцев и оседание их на новых местах за пределами Украины, а так же демографический кризис. Именно на этих проблемах надо сконцентрироваться и именно идея, что украинец может самореализоваться в своей стране и стать состоятельным человеком дома - вот пожалуй главная национальная идея, на которой надо строить Украину. Но на старых правилах ничего построить не удасться. А значит без нового публичного договора тут не обойтись. И надо понимать, что не обойтись и без выполнения обязательств, которые надо будет сформировать в этом договоре. Но я не вижу желания большинства современных политических элит, которые бы на это пошли. К сожалению без поддержки политических элит и без усилий к реализации со стороны общества любая национальная идея останется лишь теорией, которую не будут реализовывать.

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А значит вывод один - нам всем надо меняться. Без осознания персональной ответственности, без приложения усилий и без изменений сложившихся политических традиций мы не сможем реализовывать национальную идею и будем обречены. Вспомните замечательную статью Йена Дойчмана в журнале Fast Company, которая называлась "Меняйся или умри". Там описывалось исследование пациентов,которым было необходимо изменить свои привычки, чтобы выжить. Увы, по истечении 12 месяцев 90% из них вернулись к старым привычкам, которые практически гарантировали летальный исход. Даже перед лицом смертельной угрозы подавляющее большинство людей не может сопротивляться своим старым привычкам и сделать правильный выбор. Но выбор есть и есть результат 10% процентов, которые изменились и выжили. Я считаю, что это и станет началом формирования нашей национальной идеи. Мы либо изменимся и выживем или... На или мы не имеем право.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
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Комментарии на сайте не модерированы
Шматок Сергій
Шматок Сергій
это шедеврально! судя по коментам-национальная идея раисии- А ЧЁ ТАМ У ХОХЛОВ? блог о национальной идеи Украины, а перевозбудились одни гибридные биоорганизмы-ордынцы из мокшандии и сдали свои биоматериалы. интересно, расиянцы хоть когда-нибудь будут интересоваться своей скрепной сранью-рванью?
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Кук Ааз
Кук Ааз
ГЫ-ГЫ-ГЫ, че там разбирать то? Вся идея это моя хата с краю и мечта вкусно пожрать или хотя бы просто пожрать батрача на забугорного хозяина, а дома молча отсасывать рошенку.
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Это уже было: "Перестройку нужно начинать с себя"!
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