Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 14:51
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

"Гениальные" идеи Кабмина: эпоха бедности закончится для нескольких граждан Украины

14.2т Читати матеріал російською

Вот и смог удивить меня премьер-министр Украины. Начну с того, что Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий введение запрета на экспорт янтаря-сырца.

Об этом 30 сентября во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

И сразу после этого он отметил, что "Главный замысел – одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины". Он добавил, что при нынешний ситуации около 20% янтаря нелегально переправляют за границу, остальные 80% "камней теряются под землей".

После этих слов я понял, что Гончарук либо не в курсе происходящего, либо просто говорит то, что ему написали. За границу уходит 99% янтаря. Один процент идет на внутренние нужды. Все остальное идет в Китай или на Запад. И это не 20%. Потому что Украина физически и финансово не в состоянии потребить эти тонны незаконно добытого янтаря. И беда не только в том, что его контрабандой вывозят за пределы Украины, а в том, что незаконно и варварски добывают.

Новини
"Слуги народа" хотят взять власть в Киеве

После этой добычи остается развороченная земля, которая напоминает лунный пейзаж. К сожалению рекультивацией этих территорий никто не занимается. И налоги за добычу янтаря никто не платит. Те, кто добывает янтарь платят лишь ментам и местным властям за крышу. Платят немалые деньги. От 800$ до 1500$ в день за каждую помпу, которая незаконно добывает янтарь. А таких помп, у каждой группы добытчиков янтаря, тысячи. Вот с чем надо бороться.

Требуется легализировать и лицензировать добычу янтаря. И на добытчиков янтаря возложить обязанности на рекультивацию сотен гектар земли в Волынской, Житомирской и Ровенской областях, которые после варварской добычи янтаря стали абсолютно непригодны для жизни или использования. А еще этот вид бизнеса надо вывести из-под силовиков, которые контролируют его и собирают дань.

Новини
Интерактивное шоу в Верховной Раде: какой будет финал?

Но премьер-министр решил пойти своим путем, который создаст условия не для легализации добычи янтаря, а для того, чтоб вывозом этого самого янтаря смогли заниматься лишь пару людей. Но везти через них будут все. Да, это попытка взять под контроль контрабанду янтаря, а не прекращение его незаконной добычи. Кто эту идею подсунул Гончаруку я не знаю, но понимаю, что кто-то хочет монопольно контролировать этот бизнес при помощи законодательной инициативы Кабмина.

Но на этом "гениальные" идеи Кабмина не закончились. И вновь хорошую и правильную идею исковеркали в интересах граждан. Каких именно граждан мы сейчас разберёмся.

Новини
100 дней Зеленского: многих ждет разочарование

Кабинет Министров в ближайшее время намерен внести в Парламент законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Об этом тоже вчера на том же брифинге заявил Премьер-министр Алексей Гончарук. При этом премьер попытался запаковать эту историю в борьбу с игорными притонами, которые под видом лотерей заполонили улицы наших городов.

Я посмотрел, что предлагает Кабмин. Идея красива и гениальна, как и все лоббистские законопроекты. Начнем с того, что Кабмин предлагает казино размещать в пятизвездочных отелях, а игровые автоматы в трехзвездочных. Красиво бесспорно. Но есть один нюанс. Все эти игорные притоны, которые расположены на улицах украинских городов работают, как моментальная лотерея, а не игорные салоны. И делают они это с молчаливого согласия Минфина, который возглавляет тот же министр, что и в правительстве Гройсмана. Потому что Минфин отменив несколько лет назад все лицензии для этих псевдолотерей, затем выпустил официальное разъяснение, в котором объясняет, что пока новые лицензии не будут выпущены, то старые действуют. И все.

На законных основаниях ни полиция, ни гражданские активисты уже ничего не могут сделать.

Я неоднократно обращался и к премьер-министру Гройсману и к главе Минфина, чтоб они отменили это письмо и уничтожили лазейку для игорных салонов. Но... Как видите никто ничего не отменил, а игорные салоны работают повсеместно. Поэтому у меня большие сомнения в том, что этот законопроект уберет все салоны с улиц Украины. То что какие-то уберут - бесспорно. И создадут новую монополию под кого-то. И скажут, что это тоже лотереи, но теперь они платят налоги. В общем выглядит все это смешно и грустно одновременно.

Но самое интересное, что Гончарук заявил о том, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен. Вот это уже вызвало у меня недоумение. Ведь когда мы с экспертами разрабатывали подобный законопроект, то подсчитали, что бюджет можно наполнить от 7 до 12 миллиардов за счет лицензирования бизнеса, выписывания патентов на игорные столы и автоматы, а так же за счет налогов. А тут премьер предлагает поступления в бюджет в несколько раз меньше. Интересно в чьем кармане осядет разница? Я понимаю, что закончилась эпоха бедности, но почему она должна закончиться лишь для нескольких граждан, а не для всех украинцев? И вишенка на торте. В общем Кабмин предлагает разместить казино в отелях с 5 звездами. Таких отелей не много в Украине и их собственники известны.

Но обычные люди, которые ходят в игорные салоны не ходят в казино. А значит мы видим, что подобный законопроект от Кабмина написан в интересах собственников отелей, а не в интересах граждан Украины или с целью наполнить бюджет.

И за словами о том, что хотят убрать игорные притоны скрывается иное. А притоны по итогу оставят, но скорее всего под другим соусом. Когда-то в 2014 году подобный законопроект пытался протянут Арсений Яценюк. Один в один с тем, что сегодня подает новый Кабмин. Тогда "злые" языки говорили, что это законопроект был подан в интересах Леонида Юрышева и еще группы лиц, которые и являлись собственниками пятизвездочных отелей. А сегодня мы видим в партии Слуга Народа нардепа Александра Скичко, который является зятем Юрышева. И по стечении обстоятельств Кабмин, сформированный партией "Слуга народа", подает законопроект в интересах собственников пятизвёздочных отелей. Думаете это случайность и совпадение?

А то, что из-за этой случайности бюджет предлагают наполнять на 2,5 миллиарда, а не на 12 миллиардов - это тоже случайность или что-то иное? В общем два проекта, которые озвучил премьер-министр вызывают множество вопросов.

Я за легализацию и вывод этих сегментов бизнеса из тени. Но у меня возникло ощущение, что цель этих законопроектов не наполнение бюджета, не борьба с незаконной добычей янтаря и не уничтожение игорных притонов на улицах городов Украины, а взятие несколькими лицами под контроль двух отраслей. Хотя и пытаются замаскировать под красивые и правильные дела. Но есть еще надежда, что премьер не разобрался и просто ошибся. Или его ввели в заблуждение. Время покажет. И поступления в бюджет.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "бурштинові війни" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
бурштинові війни
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
21
Коментарі
8
17
Смішно
56
Цікаво
89
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Премьер не производит впечатление человека на своем месте! Сожалею, но ни к чему хорошему нас эта власть не приведет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Kutovoy Yuriy, По сценарию офису нужен был полностью управляемый одноразовый премьер-ретранслятор, которого не жалко. И Гончарук (человек с «камертоном») полностью соответствует этой роли, знает свое место и находится на своем месте. Его «серия» будет длиться один сезон при любом раскладе. Поэтому он смело обещает рост ВВП 40%, 1 млн рабочих мест и тп.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Ринок ЗОЛОТОЇ землі в Україні нувориші не мають права робить! Народ, навіть, ще не має підтвердження, на кого ця влада працює? На народ, на себе, на олігархів, на подальшу окупацію? Іде загарбання нашої землі агресором! Треба кинути всі сили на оборону! Втриматись! Чому в Канаді, в Ізраїлі, в Білорусі і інш. нема ринку землі?! В багатьох - частковий. Щоб ви знали, українці не бажають продавати нашу золоту землю, а хочуть її передавати поколінням українців! Аренда - будь ласка! Прикладом:Багаті люди не продають свою нерухомість, а купляють ще і здають в аренду. А цю землю-годувальницю нам Бог дав! Ні захисту, ні грошей на купівлю, ні бажання продавать у народу немає!!! Владі - упорядкувать документи на землю,, підтримувать аграріїв, зупинити рейдерство! Слава Україні!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Казначеєва Людмила, - Зеленим потрібні гроші! Це не їх земля, не їх Батьківщина! Вони впевнені, що без батьківщини, але з грошима їм всюди буде добре! От і вся відповідь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
премьер не ошибся. именно так и должно быть. Эпоха бедности закончилвсь - встречайте эпоху нищеты, ЗЕлобобики
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Блоги / думки

ads pixel