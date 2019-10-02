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2 жовтня • оновлено в 14:03
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

"Формула Штайнмайера": сохраняйте спокойствие и не паникуйте

23.5т Читати матеріал російською

Пока народ впадает в панику, а президент вместо того чтоб четко озвучить условия, которые он согласовал в Минске, прикрылся своими детьми и сбежал с пресс-конференции, чтобы не давать ответы на сложные вопросы, то в обществе продолжается бурление и доминируют слова #капитуляция и #зрада.

Я понятия не имею, что в голове у президента и всей его юморной команды, но я понимаю на что надо обратить внимание в ближайшее время для того чтобы разобраться в происходящем. Давайте по пунктам.

1. Зеленский сказал, что будет новый закон по реинтеграции Донбасса. Необходимо изучить законопроект. Если в законе не прописаны вывод российских войск с территории оккупированой части Донбасса до начала каких-либо процессов, то это таки зрада.

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2. Если в этом же законе не прописаны разоружение боевиков и взятие государственной границы под контроль украинской стороной до начала каких-либо процессов, то это зрада.

3. Если в этом законе или в другом законе прописана амнистия или отказ от уголовного преследования боевиков, которые принимали участие в боевых действиях, пытках или преступлениях, то это не зрада, а зрадище.

4. Если в законе есть какие-то упоминания о том, что будет какая-то местная милиция, народная полиция или любое другое образование сформированное из боевиков и фактически не подчиняющееся Киеву, то это зрада. Тоже самое о всех других органах власти на Донбассе, которые позволяют легализировать сепаров, которые поставлены на должности Кремлем.

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5. Если будет попытка протянуть закон о референдуме или провести референдум без закона, который признает новая ЦВК, то это трусливая попытка снятия ответственности с ВР и затем сказать, мол это же народ хочет. И это тоже зрада. Так давайте спросим народ хочет ли он минимальную зарплату и пенсию в 10 000 евро? Думаю ответ известен заранее.

6. Если будет попытка конституционно закрепить особый статус Донбасса, то это фактически уничтожение Украины, как унитарного государства и начало повальной федерализации. А это то чего хочет Путин и то из-за чего он начал войну. Это уже не просто зрада, а полная капитуляция.

Так вот если хоть что-то из того, что я выше перечислил, будет протягиваться в ВР, то можно говорить, что мы таки перед Путиным капитулировали, а те кто за это проголосуют предали интересы Украины и память погибших за Независимость. Кроме этого можно ставить крест на европейском векторе развития Украины. Почему? Потому что люди, которые находились 5 лет под жесткой российской информационной обработкой России, будут нас тащить прочь от Европы. А еще на нас накинут финансовое ярмо, которое не даст нам возможности экономически и качественно расти. Ведь нам не только предложат за свои деньги восстанавливать Донбасс разрушенный российскими войсками, отстроить заново заводы, которые российские оккупанты вывезли в Россию, но мы будем должны проводить все социальные выплаты. А деньги на это будут из наших с вами налогов, а не из компенсаций, которые должен был бы выплатить Кремль.

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В общем еще раз напоминаю, что Минские договорённости были подписаны с нашей стороны не для того чтоб их выполнять, а для того чтоб остановить бойню и российское вторжение в 2014 году. И нам нужно было ждать окно возможности для возвращения ОРДЛО под контроль Украины. Это может быть и смена власти в РФ, и развал России, как СССР, и изменение геополитических условий и многое другое. Но Владимир Зеленский этого не понимает, а тех кто бы ему это мог объяснить, к сожалению, нет возле него. Я подозреваю, что Зеленский хочет, как лучше. Но видимо он забыл поговорку "Благими намерениями устлана дорога в ад". Поэтому очень бы не хотелось, чтоб его инициативы закончились катастрофой для государства. И если лично для шестого президента в этом не будет ничего трагичного, то для государства Украины эта история может закончится крахом. А мы этого не допустим. Всеми возможными способами. Поэтому не паникуйте, а изучайте действия власти и помните, что согласно статье 5 Конституции Украины единственным источником власти в Украине есть народ. Так что в случае необходимости народ смоет все то что угрожает Украине. Уже несколько раз так и было. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте и анализируйте всю информацию.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Метелкин Виктор
Метелкин Виктор
Как то все запутано я так понимаю денег на восстановления нет тогда зачем нам эти територии пусть сами востонавливаються а мы пошли дальше
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Витман Владимир
Витман Владимир
А чего все так боятся федерализации ? Ведь субъект федерации не обладают правом осуществлять ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ . Федерация (лат. foederātiō — объединение, союз) — форма государственного устройства, при которой части государства являются государственными образованиями, обладающими юридически ОПРЕДЕЛЕННОЙ политической самостоятельностью в рамках федерации .При этом субъект федерации НЕ может быть субъектом МЕЖДУНАРОДНЫХ отношений .О ВНЕШНЕЙ политике и о обладание ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА здесь никакой речи не идет . На пример какая нибудь Бавария договора с Францией не подписывает и участия в международных договоренностях не принимает .А вот Украина унитарная страна , и тем не менее , в нарушение всех законов в Крыму прошел липовый референдум , а в отдельных районах Донбасса , рулят коллаборационисты ( московские прихлебатели ) . Дело не в название и устройстве . Когда есть коррупция и беспридел , рано или поздно , любое государство с любым укладом и строем развалиться .Справедливость -- вот основа и сила любого государства .
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Григоренко Николай, Для вступления в ЕС и НАТО спрашивать разрешения надо будет в первую очередь у ЕС и НАТО. А вот какой они дадут ответ пусть вам Турция рассказывает.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Витман Владимир, Что такое федерализация мы знаем без тебя. И не нужно нам морочить то, чем клоун играл на рояле. При федерализации для вступления в ЕС и НАТО, нужно будет спрашивать разрешение у ордло (в окурка). Знаешь , какой он даст ответ?
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К. Алла
К. Алла
"Минские договорённости были подписаны с нашей стороны не для того чтоб их выполнять" ну и какое кому дело, на что надеялись подписанты от Украины? Она подписалась, и уже никто от нее не отстанет. Такая позиция могла бы прокатить, если бы обмануть Россию хотели не только свидомые, но и Запад. Но только вот Запад, в лице Европы и Трампа, наоборот, хотят, чтобы война закончилась на любых условиях, и если Украина подписалась под "российскими" условиями - ну значит принудят выполнять "российские". Им интересы свидомых - до фени.
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