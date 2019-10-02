Пока народ впадает в панику, а президент вместо того чтоб четко озвучить условия, которые он согласовал в Минске, прикрылся своими детьми и сбежал с пресс-конференции, чтобы не давать ответы на сложные вопросы, то в обществе продолжается бурление и доминируют слова #капитуляция и #зрада.

Я понятия не имею, что в голове у президента и всей его юморной команды, но я понимаю на что надо обратить внимание в ближайшее время для того чтобы разобраться в происходящем. Давайте по пунктам.

1. Зеленский сказал, что будет новый закон по реинтеграции Донбасса. Необходимо изучить законопроект. Если в законе не прописаны вывод российских войск с территории оккупированой части Донбасса до начала каких-либо процессов, то это таки зрада.

2. Если в этом же законе не прописаны разоружение боевиков и взятие государственной границы под контроль украинской стороной до начала каких-либо процессов, то это зрада.

3. Если в этом законе или в другом законе прописана амнистия или отказ от уголовного преследования боевиков, которые принимали участие в боевых действиях, пытках или преступлениях, то это не зрада, а зрадище.

4. Если в законе есть какие-то упоминания о том, что будет какая-то местная милиция, народная полиция или любое другое образование сформированное из боевиков и фактически не подчиняющееся Киеву, то это зрада. Тоже самое о всех других органах власти на Донбассе, которые позволяют легализировать сепаров, которые поставлены на должности Кремлем.

5. Если будет попытка протянуть закон о референдуме или провести референдум без закона, который признает новая ЦВК, то это трусливая попытка снятия ответственности с ВР и затем сказать, мол это же народ хочет. И это тоже зрада. Так давайте спросим народ хочет ли он минимальную зарплату и пенсию в 10 000 евро? Думаю ответ известен заранее.

6. Если будет попытка конституционно закрепить особый статус Донбасса, то это фактически уничтожение Украины, как унитарного государства и начало повальной федерализации. А это то чего хочет Путин и то из-за чего он начал войну. Это уже не просто зрада, а полная капитуляция.

Так вот если хоть что-то из того, что я выше перечислил, будет протягиваться в ВР, то можно говорить, что мы таки перед Путиным капитулировали, а те кто за это проголосуют предали интересы Украины и память погибших за Независимость. Кроме этого можно ставить крест на европейском векторе развития Украины. Почему? Потому что люди, которые находились 5 лет под жесткой российской информационной обработкой России, будут нас тащить прочь от Европы. А еще на нас накинут финансовое ярмо, которое не даст нам возможности экономически и качественно расти. Ведь нам не только предложат за свои деньги восстанавливать Донбасс разрушенный российскими войсками, отстроить заново заводы, которые российские оккупанты вывезли в Россию, но мы будем должны проводить все социальные выплаты. А деньги на это будут из наших с вами налогов, а не из компенсаций, которые должен был бы выплатить Кремль.

В общем еще раз напоминаю, что Минские договорённости были подписаны с нашей стороны не для того чтоб их выполнять, а для того чтоб остановить бойню и российское вторжение в 2014 году. И нам нужно было ждать окно возможности для возвращения ОРДЛО под контроль Украины. Это может быть и смена власти в РФ, и развал России, как СССР, и изменение геополитических условий и многое другое. Но Владимир Зеленский этого не понимает, а тех кто бы ему это мог объяснить, к сожалению, нет возле него. Я подозреваю, что Зеленский хочет, как лучше. Но видимо он забыл поговорку "Благими намерениями устлана дорога в ад". Поэтому очень бы не хотелось, чтоб его инициативы закончились катастрофой для государства. И если лично для шестого президента в этом не будет ничего трагичного, то для государства Украины эта история может закончится крахом. А мы этого не допустим. Всеми возможными способами. Поэтому не паникуйте, а изучайте действия власти и помните, что согласно статье 5 Конституции Украины единственным источником власти в Украине есть народ. Так что в случае необходимости народ смоет все то что угрожает Украине. Уже несколько раз так и было. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте и анализируйте всю информацию.

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