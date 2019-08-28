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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

100 дней Зеленского: многих ждет разочарование

18.2т Читати матеріал російською

Хочу подвести итог первых 100 дней правления президента Зеленского.

1. Плана на эти 100 дней у Зеленского не озвучили. Это позволяет делать вывод, что у него этого плана просто не было. А значит и анализировать выполненные или не выполненные не получится. Нельзя проанализировать то, чего нет.

2. Во внутренней политике Украины шестой президент успешно подражает своему более старшему коллеге из Беларуси и играет хамовитого председателя колхоза. Его высказывания "позвоню Баканову", "черт" или "иди уже, Хосподи" стали народными мэмами. Но я не уверен, что это позитивный результат. Хотя пиплу похоже нравится.

3. На международном уровне у нас все хуже. Тут в Лукашенко, с Путиным и Меркель, сильно не поиграешь. Может быть больно. И очень быстро. Зато заметно, что все активнее стал использоваться формат "Решим все без Украины, а Зеленский согласится". Кстати, фраза Эрдогана на встрече с нашим президентом о том, что "если по любому поводу надевать браслеты, то на руках места не хватит" очень показательна. К сожалению.

4. Выборы Зеленский выиграл. В сухую. Выиграет ли от этого страна? Не знаю. Время покажет. Но мой сдержанный оптимизм сменяется все более обоснованным пессимизмом. Уже следующие 100 дней расставят все точки над i.

5. Из-за обоснованного непрофессионализма Зеленского и разочарования в украинских политиках, к шестому президенту изначально были самые заниженные требования, как к главе Державы. Люди ждут, чтоб он просто не изгадился в коррупции и скандалах. Хотя бы в первое время. А еще чтоб снизил тарифы и закончил войну. Первое ему пока удалось. И это неплохо. Второе... Тут многих ждет разочарование. Но это их проблема. Ведь отсутствие критического мышления, неумение анализировать ситуацию и действия, а так же банальное нежелание трезво смотреть на процессы и проблемы, сыграло с большинством избирателей злую шутку, когда они наделили Зеленеского своими ожиданиями, которые он не сможет и не будет выполнять. По многим причинам.

В общем 100 дней прошли, но без полноты власти. Зато теперь есть ВР, в которой будет президентская фракция готовая голосовать за все, что скажет Партия и Лидер. А еще появится свой, управляемый Кабмин. И вся полнота ответственности за все процессы будут на Зеленском и его команде. Вот теперь и будем оценивать.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Малышев Михаил
Малышев Михаил
Береза, ты дуб!Причем, мерзкий, завистливый и гадкий! Как ты керував 5 лет мы видели!
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Бобырь Василий
Бобырь Василий
Гнида Бляхер-ПОЦ.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Это были 100 дней успеха И.В.КОЛОМОЙСКОГО!!! =)))
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