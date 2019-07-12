Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Борис Філатов
Борис Філатов
Міський голова Дніпра Всі статті автора

Заключил пари с Зеленским

568 Читати матеріал російською

Про пари.

...

Я очень азартный и, одновременно, медийный человек. А ещё...

Ещё. Я никогда не держался за свою должность.

Если кто-то считает, что этот крест - лёгкий, то может понести его вместо меня.

...

Граждане просто хотят кино.

Хотели кино? Получайте.

...

Заключил пари с Зеленским

Дорогие друзья, пари заключено.

И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение.

Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности.

Я вообще, в отличие от многих, никогда не прятал голову в песок.

Ни в 90-х, ни в 2014, ни сегодня.

Я так и сказал Владимиру Александровичу офф-рекордс: "Володя, у меня был выбор: "Сделать - и пожалеть, или не сделать - и пожалеть.

Я решил сделать".

...

Что взамен, спросите вы?

Ведь пари должно быть двухсторонним?

Вообще-то я хотел попросить денег для Города:)

Ведь нам никто не помогал, а только мешали....

Но...С учетом того, что ВАЗ сегодня сдвинул вопрос аэропорта с мёртвой точки (за это ему респект и уважуха ), то это была бы наглость:)

Поэтому я пригласил его в гости на день Города и выпить по рюмке.

...

По рукам.

...

"Аэропорт, так аэропорт" (с):)))

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борис Філатов Борис Філатов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Филатова
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
ПіздёЖ СупергероЙ
ПіздёЖ СупергероЙ
Боря работает у Игореши мэром, Вова президентом, внимание вопрос,—“отца сало, отца сало, отцасало, на столе, отца сало, отца сало, хорошо и им и Богдануууу”（95 квартал или камеди）
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Борис Филатов пожалейте мальца! Мал еще, дурашка!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel