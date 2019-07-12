Про пари.

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Я очень азартный и, одновременно, медийный человек. А ещё...

Ещё. Я никогда не держался за свою должность.

Если кто-то считает, что этот крест - лёгкий, то может понести его вместо меня.

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Граждане просто хотят кино.

Хотели кино? Получайте.

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Дорогие друзья, пари заключено.

И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение.

Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности.

Я вообще, в отличие от многих, никогда не прятал голову в песок.

Ни в 90-х, ни в 2014, ни сегодня.

Я так и сказал Владимиру Александровичу офф-рекордс: "Володя, у меня был выбор: "Сделать - и пожалеть, или не сделать - и пожалеть.

Я решил сделать".

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Что взамен, спросите вы?

Ведь пари должно быть двухсторонним?

Вообще-то я хотел попросить денег для Города:)

Ведь нам никто не помогал, а только мешали....

Но...С учетом того, что ВАЗ сегодня сдвинул вопрос аэропорта с мёртвой точки (за это ему респект и уважуха ), то это была бы наглость:)

Поэтому я пригласил его в гости на день Города и выпить по рюмке.

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По рукам.

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"Аэропорт, так аэропорт" (с):)))

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