Про пари.
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Я очень азартный и, одновременно, медийный человек. А ещё...
Ещё. Я никогда не держался за свою должность.
Если кто-то считает, что этот крест - лёгкий, то может понести его вместо меня.
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Граждане просто хотят кино.
Хотели кино? Получайте.
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Дорогие друзья, пари заключено.
И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение.
Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности.
Я вообще, в отличие от многих, никогда не прятал голову в песок.
Ни в 90-х, ни в 2014, ни сегодня.
Я так и сказал Владимиру Александровичу офф-рекордс: "Володя, у меня был выбор: "Сделать - и пожалеть, или не сделать - и пожалеть.
Я решил сделать".
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Что взамен, спросите вы?
Ведь пари должно быть двухсторонним?
Вообще-то я хотел попросить денег для Города:)
Ведь нам никто не помогал, а только мешали....
Но...С учетом того, что ВАЗ сегодня сдвинул вопрос аэропорта с мёртвой точки (за это ему респект и уважуха ), то это была бы наглость:)
Поэтому я пригласил его в гости на день Города и выпить по рюмке.
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По рукам.
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"Аэропорт, так аэропорт" (с):)))
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