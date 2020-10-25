25 жовтня мер Дніпра і один з лідерів партії "Пропозиція" Борис Філатов проголосував на місцевих виборах. Він підкреслив, що волевиявлення в місті проходить прозоро і безпечно.

"Я проголосував за майбутнє свого рідного міста. Міста, яке я дуже люблю, яке - все, що у мене є. Я дуже люблю Дніпро. Тут живе моя сім'я, тут поховані мої батьки. Ці п'ять років я віддавав себе всього роботі - важкої, складної, але тим не менш, такій улюбленій", – сказав Борис Філатов.

Прес-служба мерії Дніпра

Прес-служба мерії Дніпра

Прес-служба мерії Дніпра

Він також додав, що весь час знаходиться на зв'язку з правоохоронцями, і висловив переконання, що місто проголосує гідно.