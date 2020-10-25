Борис Філатов проголосував на місцевих виборах

Гліб Іванов Політика 14:06, 25.10.2020

25 жовтня мер Дніпра і один з лідерів партії "Пропозиція" Борис Філатов проголосував на місцевих виборах. Він підкреслив, що волевиявлення в місті проходить прозоро і безпечно.

"Я проголосував за майбутнє свого рідного міста. Міста, яке я дуже люблю, яке - все, що у мене є. Я дуже люблю Дніпро. Тут живе моя сім'я, тут поховані мої батьки. Ці п'ять років я віддавав себе всього роботі - важкої, складної, але тим не менш, такій улюбленій", – сказав Борис Філатов.

Прес-служба мерії Дніпра
Прес-служба мерії Дніпра
Прес-служба мерії Дніпра

Він також додав, що весь час знаходиться на зв'язку з правоохоронцями, і висловив переконання, що місто проголосує гідно.

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Політика

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