Борис Філатов про вшанування захисників: ми завжди берегтимемо їхні історії̈

9 травня, у 75-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, міський голова Дніпра Борис Філатов поклав квіти пам’яті до монумента "Вічна Слава".

"День Великої Перемоги – священне свято. І справжня справедливість – залишити його тим, кому воно належить по праву. Ніякий карантин не завадить нам згадати своїх рідних – тих, хто, повернувшись з війни, усе життя працював, щоб відбудувати місто. Це – їхній день. Їхня перемога, за яку кожен заплатив свою ціну", – сказав Борис Філатов.

Мер Дніпра також додав, що пам'ять про героїв житиме, навіть коли останній фронтовик назавжди піде до своїх побратимів:

"Віддаючи їм данину поваги, ми повинні пам'ятати про тих, хто захищає свободу і незалежність нашої країни просто зараз. Хто зустрічає цей день у бліндажах. Хто готовий стояти до кінця – заради справедливості та перемоги своєї країни. Ми завжди берегтимемо їхні історії. Діда, який пройшов битву під Ржевом. Прабабусі, котра давала притулок тим, на кого полювали нацистські окупанти. Однокласників, загиблих в Іловайську. Дівчини-медика з сусіднього будинку, чиє життя обірвала куля ворожого снайпера на сході. Тому що Дніпро – сильне місто, гідне подвигу своїх захисників".