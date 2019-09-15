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15 вересня • оновлено в 18:36
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Борис Філатов про Бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: "Сюди поїдуть люди з усієї України!"

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У Дніпрі відкрили Бібліотеку української діаспори імені Джона Маккейна. Унікальна для країни книгозбірня містить літературу, документи, світлини, платівки, газети та журнали, котрі тривалий час зберігалися у США, Німеччині, Бразилії, Аргентині та Канаді.

Вартість видань експерти оцінюють у майже мільйон гривень. Громаді Дніпра представники української діаспори передали все безкоштовно.

Борис Філатов про Бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: "Сюди поїдуть люди з усієї України!"
Борис Філатов про Бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: "Сюди поїдуть люди з усієї України!"
Борис Філатов про Бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: "Сюди поїдуть люди з усієї України!"

Ідея заснувати унікальну книгозбірню у Дніпрі належить міському голові Борису Філатову.

"У Дніпрі має бути місце, звідки надалі розповсюджуватиметься українізація. Повинно бути серце. Це - не просто бібліотека. Для мене це - точка збирання. Я знаю, що саме сюди поїдуть люди з усієї України. Дніпро - місто, котре зупинило "російську весну". Це - становий хребет незалежності країни. Місто волонтерів і добровольців", - сказав Борис Філатов.

Борис Філатов про Бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: "Сюди поїдуть люди з усієї України!"
Борис Філатов про Бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: "Сюди поїдуть люди з усієї України!"

Так, торік навесні під час робочої поїздки до США очільник міста познайомився з професором українського походження Володимиром Пилишенком. Саме він погодився передати частину свого книжкового надбання, яке збирав протягом усього життя, у фонд майбутньої дніпровської бібліотеки.

"Я люблю книжки. Такого випадку, щоб викидати книгу, - у мене не було. Я збирав ту бібліотеку. У Борисі Альбертовичі (мер Дніпра Борис Філатов, - ред.) я побачив людину, яка дбає про народ. Яка приїздила в Америку не жити нашими надбаннями, а побачити: чого можна навчитися і що привезти із собою, щоб поліпшити життя тут", - розповів пан Пилишенко.

Фонд Бібліотеки імені Джона Маккейна – це близько 5 тис. книг, найстаріші з яких датовані початком минулого століття. Видання мають не просто бібліографічну цінність, а й історичне значення. На низці примірників збереглися оригінальні підписи відомих постатей.

Борис Філатов про Бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: "Сюди поїдуть люди з усієї України!"
Борис Філатов про Бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: "Сюди поїдуть люди з усієї України!"
Борис Філатов про Бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: "Сюди поїдуть люди з усієї України!"

У бібліотеці можна знайти, зокрема, "Основи Конституції УНР", "Святе Євангеліє", видання, що описують Голодомор в Україні 1932-33 років, а також примірники книг про Організацію українських націоналістів. Тут є одне з найповніших в Україні зібрання томів "Літопису Української повстанської армії". Крім цього, є екземпляр агітаційної летючки 50-х років минулого століття, бойові накази, мапи, кліше для бофонів українських повстанців 40–50-х років (однобічні грошові квитанції з фіксованим номіналом, - ред), а також англомовні видання, котрі розповідають історію єврейського народу.

Під книгозбірню виділено залу на першому поверсі Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23). Користуватися нею можуть усі охочі – для цього потрібно лише пройти безкоштовну реєстрацію у читальні.

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Особи
Борис Філатов Джон Маккейн
Місце
Україна Дніпро
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