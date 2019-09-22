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22 вересня • оновлено в 13:33
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Борис Філатов дав старт четвертому "АTB Dnipro Marathon"

1.1т Читати матеріал російською

Зранку 22 вересня у місті Дніпро стартував четвертий "АTB Dnipro Marathon". Бігова подія, що вже стала для міста традиційною, цьогоріч зібрала 4,5 тисячі легкоатлетів із десяти країн світу.

Борис Філатов дав старт четвертому "АTB Dnipro Marathon"

"Радий всіх вітати. Сьогодні хороша погода для бігу. Тож давайте обійдемося без травм. Ми переживаємо за всіх спортсменів. Усім легких ніг, і нехай переможе найсильніший!" – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Під час марафону бігуни з України, США, Великобританії, Польщі, Ізраїлю, Австралії, Молдови та інших держав долатимуть марафонську (42,195 км) та напівмарафонську (21,0975 км) дистанції. Також організовано забіги у 10 та 5 км, різні естафети. Будуть і дистанції для початківців та найменших спортсменів.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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