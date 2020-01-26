"Борець із "помаранчевою загрозою": з'ясувалося, як Україна допомогла Суркову підібратися до Путіна

Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, який нещодавно покинув державну службу, колись прийшов до влади завдяки подіям в Україні.

Зокрема, його сходженню до великої політики в РФ посприяла "Помаранчева революція". Про це пише "Медуза".

"Після революційних подій в Україні 2004 року Сурков зміг стати потрібним особисто Путіну – як борець із "помаранчевою загрозою", – йдеться в повідомленні.

Владислав Сурков і Володимир Путін Rabinovich TV

Як зазначав сам уже колишній кремлівський чиновник, він зміг "вигідно продати" це Путіну.

"Хоча передумов у Росії для українського сценарію тоді не було. Але президент мав високий рейтинг", – заявив Сурков.

За його словами, прокремлівські молодіжні рухи створювалися саме як засіб боротьби з можливою протестною вуличної активністю.

Водночас головною структурою вважався рух "Наші", який утворився на базі менш масштабної організації "Идущие вместе". Він був одним із головних політичних проєктів адміністрації російського президента часів Владислава Суркова.

Як зазначає видання, їхня діяльність подавалися як "антифашистський рух" у рік святкування 60-річчя Перемоги (2005-й). А його глава Василь Якеменко, який також керував "Идущие вместе", вважав, що лідери несистемної опозиції нібито "співчувають фашистам" і називав їх своїми противниками.

Рух "Наші" був одним із головних політичних проєктів Путіна часів Суркова meduza.io

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник президента РФ Владислав Сурков покинув державну службу. Причиною його відходу стала "зміна курсу на українському напрямі".

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