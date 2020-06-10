Как Офис президента по указанию "Темного рыцаря" убрал прокурора Днепропетровской области Александр Панченко за недостаточно жесткую борьбу с мэрами-"сепаратистами"

Тут президент поднял тему, что мэры, мол, кто критикует президента - сепаратисты. А как обстоят дела с "сепаратизмом" в его родной области?

15 апреля прокурором Днепропетровской области был назначен Александр Панченко. Но 28 мая на известном телеграм-канале "Темный рыцарь" появилось странное заявление: "Для начала знакомства передаем большой привет прокурору Днепропетровской области Панченко, который решил, что нашел себе удобных бизнес-партнеров. Уважаемый прокурор области, вы работаете в подчинении Генпрокурора, которого внес президент и назначил парламент. Если вы решили, что работаете у других людей и в другом месте, очень быстро пойдете работать к ним, но в другом качестве".

И уже на следующий день 29 мая прокурор Панченко, только занявший пост, молниеносно отправился... в отпуск. Вернее, был отправлен. И, как говорят наши источники, рассматривается как кандидат для перевода в другую область с понижением в должности.

Почему телеграм-канал может одним постом убрать прокурора?

По заявлению "слуги народа" Николая Тищенко, "Темный рыцарь" связан с группой "слуг народа", близких к олигарху Игорю Коломойскому.

И отстранение Панченко - совсем не случайное. По данным источников, у него возникли серьезные разногласия с главой облсовета Святославом Олийныком - правой рукой Коломойского в области.

Панченко посмел проявить самостоятельность. Дело в том, что деньги области делит облсовет. Мэр Покрова Александр Шаповал не вписался в новые правила освоения бюджета - и получил уголовное дело. Казалось, прокуратура стала дубинкой, которая быстро всех мэров построит. Но...

Но Панченко начал изучать дела, и... дела начали рассыпаться. Дело по Шаповалу - мэру города, с одним из самых высоких рейтингов прозрачности в Украине, остановилось. Проблемы с доказательствами.

Дела по мэру Днепра Борису Филатову, которые областная прокуратура вычитывала максимально дотошно - так и не получили ход. Это еще один очень известный с 14-го года "сепаратист". Причем злостный - Днепр не сотрудничает с фирмами, близкими к руководству облсовета.

Мэр Павлограда Анатолий Вершина начал задавать вопросы - а что это за фирму ему подсовывают для проведения реконструкции в городе? Ну, в общем, ему решили показать, что и не таких обламывали, "сепаратистов"... И быть бы ему следующим, но тут оказалось, что областной прокурор Панченко в 2015-м был прокурором Павлограда, ситуацию на месте знает, и никаких дел открывать не торопится.

Более того, разобравшись в делах, Панченко решил снять с должностей прокурора Юрия Калина - начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы, а также начальника отдела прокурора Алана Цховребова. Ну так совпало. Но Олийныку эти решения очень не понравились, ведь эти прокуроры очень помогают областным властям бороться с различными "сепаратистами" за различные финансовые потоки.

И вот случайный пост "Темного рыцаря" и мгновенное кадровое решение, быстролетная полуторамесячная карьера.

Что ж, если Панченко так и не вернут из отпуска, рекомендуем будущему новому прокурору Днепропетровской области, делать все, чтобы побыстрее посадить всех неплатежеспособ... простите, всех критикующих власти мэров. Иначе тоже уберут как "пособника сепаратистов". Не платишь - значит "сепаратист", разве могут быть сомнения?