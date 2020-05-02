Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заступився за мера Черкас Анатолія Бондаренка, який вирішив пом'якшити карантин у місті.

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Мер Черкас вирішив скасувати карантин vikka.ua

Своєю думкою Марцінків поділився на сторінці в Facebook у суботу, 2 травня. "Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування", – обурився чоловік.

Він додав, що підтримує колегу, і написав "Карантин один для всіх, а не для обраних!"

Додамо: паралельно з цим мер Івано-Франківська розмістив на своїй аватарці в соцмережі заклик залишатися вдома, оскільки це рятує життя.

Facebook/Руслан Марцінків

Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв COVID-19 до кінця року, заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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