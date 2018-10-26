Болтон: Росія має "забратися" з Криму та Східної України

Радник США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росія має припинити втручання у справи США та забратися з українських Криму та Донбасу. Наразі США вирішують, чи накладати на РФ подальші санкції.Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон у п'ятницю, 26 жовтня, заявив, що було би добре, аби Росія забралася з українського Криму та Східної України, а також припинила втручання у вибори США, інформує Reuters.

Коментар прозвучав під час інтерв'ю радника Трампа агенції Reuters у Тбілісі, де Болтон мав зустрічі з представниками уряду Грузії. "Це дуже допоможе, якщо вони (росіяни - Ред.) припинять втручання в наші вибори, (…) заберуться з Криму та Донбасу в Україні", - заявив Джон Болтон.

Він також додав, що Росія має припинити використання забороненої хімічної зброї у своїх спробах замахів на російських утікачів на Заході та менше втручатися у справи Близького Сходу.

Саме така поведінка Росії в минулому призвела до запровадження Вашингтоном санкцій, наголосив радник Трампа з нацбезпеки, додавши також, що зараз офіційні особи США знаходяться в процесі прийняття рішення, чи запроваджувати щодо РФ подальші штрафні заходи.