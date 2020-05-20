Болгарія виступила проти поділу району в Україні: назріває дипломатичний скандал

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з тим, що парламент Болгарії ухвалив декларацію щодо адміністративно-територіальної реформи.

Йдеться про плани поділу Болградського району в Одеській області, який є одним з основних центрів болгарської меншини в країні. В МЗС зазначили, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин, в тому числі болгарських, є одним з пріоритетів української влади, повідомляється на сайті відомства.

"Питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України. Для нас абсолютно неприйнятні спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України", – підкреслили в міністерстві.

У МЗС зауважили, що твердження про вплив вищевказаної реформи на національну самобутність етнічних болгар України є маніпулятивними і недостовірними.

"Захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, в тому числі і болгарського, є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади України і здійснюється в суворій відповідності з Рамковою конвенцією Ради Європи щодо захисту національних меншин (1995 рік)", – сказано в заяві.

У відомстві уточнили, що питання щодо Болградського району Одеської області буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, в тому числі численної болгарської громади.

Йдеться про рішення уряду України розділити Болградський район на п'ять об'єднаних територіальних громад.

Болгарський парламент виступив проти цього. За відповідну заяву проголосували 109 депутатів і 19 утрималися, проти ніхто не голосував.

У Болгарії вважають, що така реформа вдарить по правах болгарської меншини. За неофіційними даними, їх налічується близько 250-300 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області розгорівся скандал після того, як в Мукачівській ОТГ на одній із сільрад вивісили національний прапор Угорщини.

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