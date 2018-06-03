Бойовики "ЛНР" захопили двох військовослужбовців ЗСУ

На лінії зіткнення в Луганський області бойовики сепаратистів затримали двох українських військовослужбовців. У ЗСУ підтвердили факт потрапляння в полон цих вояків.Два військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) потрапили в полон до бойовиків самопроголошеної "ЛНР". Першими про захоплення українських вояків кілька днів тому повідомили самі сепаратисти на сайті свого головного інформаційного ресурсу.

У неділю, 3 червня, факт потрапляння в полон двох військовослужбовців підтвердили й у прес-службі 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Повідомлення про це було опубліковано на офіційній сторінці бригади в соціальній мережі Facebook. У ньому зокрема зазначається, що військовослужбовців захопила диверсійно-розвідувальна група бойовиків сепаратистів.

Будучи в полоні, військовослужбовці виступили на організованому "ЛНР" брифінгу зі "зверненням" до родичів та товаришів по зброї з негативними висловлюваннями в бік української влади, але висловивши сподіваня на швидкий обмін полоненими. Водночас у самій бригаді стверджують, що ці заяви робилися під тиском.