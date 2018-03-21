"Бойова кухарка при владі": журналіст пояснив феномен Савченко

Українці самі зробили Надію Савченко героєм і депутатом. Почалося все з того, як три роки тому вся країна переживала за її долю.

Репутаційний капітал у Надії Савченко був настільки великий, що приєднатися до джерела намагалися всі, вважає журналіст Павло Казарін, передає "Крим.Реалії".

"Саме наше захоплення українською військовою змушувало політиків розігрувати цю карту. Наші емоції подарували Савченко статус і рейтинг. І це хороший урок", - зазначив Казарін.

За його словами, в 2014 році українцям потрібні були кумири.

"Соціальні мережі створювали халіфів на годину. У наші вікна можливостей здатний був пролізти, хто завгодно. Реальність навколо нас надто вже нагадувала епос - і цього епосу потрібні були герої. Нас підвела звичка узагальнювати. Пройшов через фронт? Побував в полоні? Волонтерив? Ось, тримай презумпцію невинності і веди нас у світле майбутнє", - додав він.

"Ми часто говоримо про те, що Савченко завербували. Що вона - проект чужих спецслужб. Але навіть якщо залишити цю версію за дужками - залишається головне. Надія Савченко - це приклад того, на що здатна бойовита кухарка, яка прорвалася до влади", - наголосив Казарін.

Він зазначив, що Савченко не піднімалася по соціальних сходах, що дарує досвід, знання і уявлення про те, як працює система.

"Савченко - це продукт соціального ескалатора. На нижню сходинку якого вона ступила в камуфляжі і в ньому ж зійшла в самому кінці. І виявилося, що бути "представником нижчих верств населення" абсолютно не означає "бути корисним у владі". Що депутатство і політика вимагають елементарних знань про те, як влаштована держава. А якщо ти неосвічений і дурний, то ніяка щирість і енергійність не зроблять з тебе месію", - заявив Казарін.

Він наголосив, що фронтовий досвід не робить зі свого володаря Рональда Рейгана і Лі Куан Ю. А вся твоя пасіонарність і бойовитість лише дозволяє йому зробити більшу кількість помилок в одиницю часу.

"Ні, це не означає, що ми не повинні боротися за тих, хто в полоні. Ні, це не означає, що ми повинні не цінувати ветеранів. Це означає лише те, що універсального досвіду не буває. Хороша людина - не професія. Точно так само, як і відважний, самовіддану або просто непрімелькавшійся", - підсумував Казарін.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Колесніков розкрив роль Савченко в підготовці держперевороту.