Бойко проголосував в Рубіжному на Донбасі

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко проголосував в день виборів місцевих органів влади на виборчій дільниці в Рубіжному Луганської області та закликав всіх виборців прийти на вибори і здійснити волевиявлення.

Про це народний депутат повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Уже багато років на виборах я брав відкріпний талон і голосував на дільниці у Києві. Але сьогодні я спеціально приїхав в Рубіжне, щоб проголосувати тут, на Донбасі, і підтримати своїх земляків. 500 тис. жителів регіону позбавили права голосувати за місцеву владу. Абсолютно мирні міста, такі як Волноваха, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, які вибирали місцеву владу в 2015 (році), вибирали Президента і парламент в 2019 (році), виявилися позбавлені права голосу через злочинні діі влади.

Я закликаю всіх жителів Донбасу, у яких влада не змогла вкрасти право на волевиявлення, прийти на дільниці і відновити справедливість. Голос Донбасса повинен бути почутий! Голосуйте за мир, стабільність і розвиток для нашої країни! "– написав Бойко.