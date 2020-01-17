Боїться Зеленського? Гончарук втік від запитань про скандал з прослуховуванням

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відмовився відповідати на питання журналістів про те, хто міг його прослуховувати і потім злити скандальні записи в інтернет.

Відео з категоричною незгодою глави уряду говорити на цю тему опублікували на Telegram-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Олексій Гончарук "Ракурс"

"Я не хочу давати поки ніяких коментарів, поки ми не отримаємо позицію президента", – сказав Гончарук, запевнивши, що Кабмін буде працювати в штатному режимі, поки не буде рішення глави держави.

Крім того наголошується, що прем'єр-міністр також не захотів пояснювати і те, чому подав заяву про відставку після скандалу, який спалахнув, на ім'я Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Виступаючи у Верховній Раді, прем'єр зазначив, що рішення про звільнення – політичне.

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