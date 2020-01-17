Боїться Зеленського? Гончарук втік від запитань про скандал з прослуховуванням

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відмовився відповідати на питання журналістів про те, хто міг його прослуховувати і потім злити скандальні записи в інтернет.
Відео з категоричною незгодою глави уряду говорити на цю тему опублікували на Telegram-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
Олексій Гончарук
"Ракурс"
"Я не хочу давати поки ніяких коментарів, поки ми не отримаємо позицію президента", – сказав Гончарук, запевнивши, що Кабмін буде працювати в штатному режимі, поки не буде рішення глави держави.
Крім того наголошується, що прем'єр-міністр також не захотів пояснювати і те, чому подав заяву про відставку після скандалу, який спалахнув, на ім'я Володимира Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук критично відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.
У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!".
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
В підсумку Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському із правом внести до парламенту. Однак згідно із законом рішення про відставку Кабміну ухвалює винятково Верховна Рада.
Виступаючи у Верховній Раді, прем'єр зазначив, що рішення про звільнення – політичне.
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