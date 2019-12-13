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13 грудня • оновлено в 06:58
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Боїться? Путіна на зустрічі із Зеленським охороняв чоловік з пістолетом

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Під час зустрічі лідерів України, РФ, Франції і Німеччини в Парижі президента Росії Володимира Путіна супроводжував озброєний охоронець.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі "Право на владу". Він уточнив, що кілька членів української делегації бачили озброєного чоловіка.

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"Мені говорили члени делегації, на переговорах чотирьох президентів як член делегації Росії був присутній охоронець Путіна з пістолетом. Кремезний, здоровий така людина", – заявив Гордон.

Інформацію підтвердив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українська сторона була беззбройної.

Путіна на зустрічі із Зеленським охороняв чоловік з пістолетом

Путіна на зустрічі із Зеленським охороняв чоловік з пістолетом

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Дмитро Гордон Арсен Аваков
Місце
Франція
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Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Путина на встрече с Зеленским охранял человек с пистолетом,коренастый ьакой здоровый...... на фото он слева за столом , в синем пиджаке
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