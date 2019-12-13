Боїться? Путіна на зустрічі із Зеленським охороняв чоловік з пістолетом

Під час зустрічі лідерів України, РФ, Франції і Німеччини в Парижі президента Росії Володимира Путіна супроводжував озброєний охоронець.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі "Право на владу". Він уточнив, що кілька членів української делегації бачили озброєного чоловіка.

"Мені говорили члени делегації, на переговорах чотирьох президентів як член делегації Росії був присутній охоронець Путіна з пістолетом. Кремезний, здоровий така людина", – заявив Гордон.

Інформацію підтвердив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українська сторона була беззбройної.

Путіна на зустрічі із Зеленським охороняв чоловік з пістолетом

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Зустріч в Парижі 9 грудня стала першим самітом в "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін ( вся хроніка подій зібрана тут ).

Зеленський і Путін вперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися тільки по телефону). В рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.

За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленостей про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведенні військ ще на трьох ділянках і подальшій роботі в "нормандському форматі".

Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він підкреслив, що Україні вдалося добитися шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.

Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським по Донбасу.

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