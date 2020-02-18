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18 лютого • оновлено в 18:11
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Потрапив під вогонь. Стали відомі подробиці загибелі молодого солдата під Оріховим

1.5т
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У бою під населеним пунктом Оріхове в Донецькій області 18 лютого загинув один із наймолодших бійців ЗСУ Максим Хітайлов. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Один з бійців розповів OBOZREVATEL, що Максим служив за контрактом. А під час нападу проросійських військ виявився на спостережному пункті.

Гранатометник Максим Хітайлов входив до 72-ї окремої механізованої бригади. Офіційно ім'я бійця поки не підтверджують ні в самій бригаді, ні в штабі ООС.

Максим Хітайлов

Максим Хітайлов

Instagram Максима Хітайлова

"Він перебував на спостережному пункті разом з іншими бійцями, які були поранені. Бій відбувся під Оріховим. Проти наших бійців була використана артилерія. Максим першим потрапив під вогонь. Решта хлопців, які були з ним на позиції, поранені", – розповів нам боєць.

Як повідомляють у Facebook-групі "Типовий Сєвєродонецьк", тіло загиблого військового наразі у бойовиків. А в коментарях на сторінці 72 ОМБР у Facebook вже пишуть, що нібито загиблих четверо, поранених шестеро, і є ті, хто потрапив у полон.

Максим Хітайлов

Максим Хітайлов

Instagram Максима Хітайлова

Максиму 7 жовтня 2019 року виповнилося лише 22 роки. Він родом з Полтавської області, де живуть його рідні. У школі, де він навчався, його пам'ятають досі, і вже знають про те, що трапилося.

"Максим навчався в нашій школі до 9 класу, а потім пішов у технікум у Миргороді. Він добре вчився, перемагав у різних конкурсах. Так, у 2013 році він був переможцем конкурсу "Кришталева сова" Міністерства освіти. Він займався спортом. І про нього найкращі спогади. Вибачте, ми щойно дізналися про те, що трапилося. І просто в шоці від цього", – сказав OBOZREVATEL Олександр П'ятницький, директор школи в селі Вирішальне Полтавської області.

Максим Хітайлов

Максим Хітайлов

Instagram Максима Хітайлова

У лютому 2017 року Максим закінчив Миргородський художньо-промисловий коледж Національного університету "Полтавська політехніка" за спеціальністю технолог. Тут він навіть перемагав у конкурсі на "найкращу кімнату" в гуртожитку.

Після технікуму Максим вступив на будівельний факультет Полтавського НТУ. Але, судячи з його резюме, паралельно шукав роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав неподалік від Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

  • В результаті наступу проросійських військ загинув один військовослужбовець, ще четверо поранено. В ОТУ "Північ" підтвердили прорив терористів через лінію розмежування в районі населеного пункту Оріхове.

  • 15 січня у час обстрілів загинув 24-річний боєць 92-ї бригади Олексій Кучкін. Олексій родом з Харківщини, у нього залишився маленький син.

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Автор
Ірина Касьянова Ірина Касьянова
Тема
Бій під Золотим
Місце
Україна Донецьк
Теги
загинули військові Донбас 72 бригада
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