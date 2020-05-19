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19 травня • оновлено в 13:45
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Богуцька похвалилася незвичайною маскою в Раді: "авоська" насмішила мережу

11.7т
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Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька в розпал епідемії COVID-19 прийшла у Верховну Раду у в'язаній сітчастій масці.

Фото політикиня опублікувала на своїй сторінці в Facebook, додавши, що в неї спостерігалася знижена температура.

"Сьогодні (19 травня. – Ред.) вранці при вході в парламент виявилося, що в мене температура ледь набирає 34 градуси. Холону. Пізніше зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар'єр моєї коронної маски!" – написала в соцмережі нардепка.

Єлизавета Богуцька в Раді в масці

Єлизавета Богуцька в Раді в масці

Faecbook Єлизавета Богуцька

У мережі неоднозначно сприйняли таку маску Богуцької, яка зовсім не захищає від можливого зараження вірусами. Фото розійшлося по мережі, де користувачі коментували зовнішній вигляд депутатки.

"Авоська", "Ще одна божевільна в Раді", "Підкажіть, від якого вірусу захищає ця маска? Цирк якийсь", "Богуцька завжди була дуже ексцентричної дамою", "Мур-мур-мур – ми любимо гламур", "Це не від вірусу. А від несанкціонованих сексуальних домагань", "Від здорового глузду", "Коронавірус головного мозку", "Вона не захищає, вона поширює зе-вірус", "Здається, ще ніхто не використовував авоську як намордник", – сміялися в мережі.

"Слуга народу" Богуцька насмішила мережу незвичайною маскою в Раді

Скриншот

"Слуга народу" Богуцька насмішила мережу незвичайною маскою в Раді

Скриншот

"Слуга народу" Богуцька насмішила мережу незвичайною маскою в Раді

Скриншот

"Слуга народу" Богуцька насмішила мережу незвичайною маскою в Раді

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Квартал 95" висміяв дизайнерські маски у Верховній Раді.

Раніше ВООЗ дала пораду, як правильно утилізувати медичні маски.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Ліза Богуцька
Місце
Україна
Теги
соцмережі Партія Слуга народу Верховна Рада України
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