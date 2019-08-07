Богдана звільнено: Зеленський затролив українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже звільнив Андрія Богдана з посади глави Адміністрації президента.

Так він відповів на електронну петицію №22/053772-еп від 23 травня. Реакція Зеленського датована 6 серпня.

"Згідно зі статтею 40 Конституції України та статті 23-1 закону України "Про звернення громадян", мною розглянуто розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію про звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади голови Адміністрації президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян", – йдеться у відповіді.

"За піднятим в петиції питанням наголошую, що указом президента України від 25 червня 2019 року №434 А. Богдан звільнений з посади глави Адміністрації президента України", – заявив Зеленський.

Іронія Зеленського полягає в тому, що в червні президент ліквідував Адміністрацію президента і заснував Офіс президента України. Богдана він призначив на на пост керівника ОП.

Зеленський і Богдан LB

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан підтвердив, що писав заяву про звільнення із обійманої посади. Однак, як документ з'явився в інтернеті, йому невідомо. Він звинуватив у цьому спецслужби.

Зеленський же заявив, що подібні заяви написали всі члени його команди, оскільки вони "не тримаються за крісла".

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