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Богдана звільнено: Зеленський затролив українців

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже звільнив Андрія Богдана з посади глави Адміністрації президента.

Так він відповів на електронну петицію №22/053772-еп від 23 травня. Реакція Зеленського датована 6 серпня.

"Згідно зі статтею 40 Конституції України та статті 23-1 закону України "Про звернення громадян", мною розглянуто розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію про звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади голови Адміністрації президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян", – йдеться у відповіді.

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"За піднятим в петиції питанням наголошую, що указом президента України від 25 червня 2019 року №434 А. Богдан звільнений з посади глави Адміністрації президента України", – заявив Зеленський.

Іронія Зеленського полягає в тому, що в червні президент ліквідував Адміністрацію президента і заснував Офіс президента України. Богдана він призначив на на пост керівника ОП.

Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

LB

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан підтвердив, що писав заяву про звільнення із обійманої посади. Однак, як документ з'явився в інтернеті, йому невідомо. Він звинуватив у цьому спецслужби.

Зеленський же заявив, що подібні заяви написали всі члени його команди, оскільки вони "не тримаються за крісла".

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Менты расейские всем стадом уже здесь. Кто то сомневается, что эти тролли паРРашные на службе? Значит это мусора. Все согласны? Вот и хорошо. Весь этот расейский сброд отныне - мусор! Менты поганые.
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Н Олег
Н Олег
не знаю, хто такой Богдан ... (вспомнил -- в "Трембите" -- "кричу ему Бо-огдан!.. смотрю -- это я Богдан, а он Сусик") ... но трэбую, шоб p@гули не сдавались -- уволил из ап --- нехай теперь увольняет из оп...
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, что,за яНгель,скотина одичалая?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Н Олег, шо ты можешь требовать, одичалое. Янгеля побольше и хлев просторнее? Иди, скот, пастись.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ахахаха))) троллинг 80 лвл. 25 000 упоротых пердаков рванули залпом!)
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