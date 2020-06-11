Богдана з'їдала влада, він її всім демонстрував – Зеленський

Політика 11:08, 11.06.2020 Оновлено: 11:09, 11.06.2020

Президент України Володимир Зеленський розповів про розкол всередині його команди, пов'язаний з екс-главою Офісу президента Андрієм Богданом, і причини його відставки.

В інтерв'ю "Українській правді" Зеленський зізнався, що рішення про призначення Богдана керівником Офісу президента було неправильним. Він хотів бачити його генпрокурором.

Богдана з'їдала влада, він її всім демонстрував – Зеленський
Українська правда

За словами Зеленського, конфлікт в команді через Богдана наростав поступово.

"У нас всередині команди був розкол. І ми не змогли в конфігурації з Андрієм працювати командою. Просто не змогли. І це дуже довго було, це почалося у вересні, чесно кажучи, потрішечки, потрішечки, потрішки", – сказав президент.

Він висловив припущення, що влада не корисна для Богдана.

"Мені здається, що влада для нього не корисна, для його особистості. Вона його сильно змінює. У нього є нормальні риси, професійні якості. І те, що я побачив, на жаль, він цього не бачив. З владою треба впоратися, треба не мінятися як людина. Треба залишитися людиною і поважати інших, як зсередини команди, так і зовні. Не треба показувати свою владу там, де це неправильно. Треба іноді включати дипломатію, тому що він був в державі майже друга людина, ну я так вважаю. Але не треба всім показувати, що ти друга людина", – розповів Зеленський.

Президент додав, що не любить конфлікти всередині команди, пов'язані з демонстрацією влади.

"Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з'їдає, точно з'їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба ... Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним з приводу голови Офісу", – зізнався глава держави.

Також він сказав, що вважав Богдана сильним юристом, якого він спочатку бачив генеральним прокурором.

"Я з самого початку хотів, щоб він був потужним генеральним прокурором України. Я так вважав. Потім бачили, що людей з таким досвідом, як у нього, для того, щоб займати керівну посаду голови адміністрації, а потім вже голови Офісу, у нас немає", – сказав Зеленський.

Президент відмовився назвати Богдана своєю помилкою і зізнався, що зараз не спілкується з колишнім главою свого Офісу.

Як писав OBOZREVATEL, президент Зеленський попив "крутий" кава в Хмельницькому.

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