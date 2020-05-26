Богдана захотіли покарати за витівку з козою в зоопарку Києва

Вікторія Довгань Політика 11:21, 26.05.2020 Оновлено: 11:21, 26.05.2020

Проти ексглави Офісу президента України Андрія Богдана вирішили зареєструвати кримінальне провадження після його витівки з козою в київському зоопарку.

Зокрема, йому приписують жорстоке поводження з тваринами, зазначив на своїй сторінці у Facebook партнер адвокатського об'єднання Barristers Олексій Шевчук.

"Сьогодні ініціювали кримінальне провадження щодо Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами. Чекаємо реакцію поліції", – написав правозахисник.

Андрій Богдан
Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня Богдана помітили серед натовпу дітей в київському зоопарку. Він розважався біля вольєра з козами: позував з тваринами, смикав їх за вуха і обзивав "дурними козлинами". Також ексглава ОПУ намагався покатати верхи на козі свого пуделя.

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