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26 травня • оновлено в 11:27
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Богдана захотіли покарати за витівку з козою в зоопарку Києва

1.2т
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Проти ексглави Офісу президента України Андрія Богдана вирішили зареєструвати кримінальне провадження після його витівки з козою в київському зоопарку.

Зокрема, йому приписують жорстоке поводження з тваринами, зазначив на своїй сторінці у Facebook партнер адвокатського об'єднання Barristers Олексій Шевчук.

"Сьогодні ініціювали кримінальне провадження щодо Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами. Чекаємо реакцію поліції", – написав правозахисник.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня Богдана помітили серед натовпу дітей в київському зоопарку. Він розважався біля вольєра з козами: позував з тваринами, смикав їх за вуха і обзивав "дурними козлинами". Також ексглава ОПУ намагався покатати верхи на козі свого пуделя.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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