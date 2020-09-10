Богдана викликали на допит до ДБР

Ексголову Офісу президента Андрія Богдана викликали на допит до Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє пресслужба БДР, повістку направили на адресу реєстрації Богдана. Він викликаний на допит якості свідка

"9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань ексголова Офісу Президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, что проведуть перевірку озвучених Богданом фактів через їх суспільну значущість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Богдан дав інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому поділився своїми одкровеннями про те, що відбувається Офісі президента України. Зокрема, він підтвердив інформацію про проведення і зриві спецоперації по виманювання "вагнерівців" в Україні.

Відзначимо, що OBOZREVATEL зібрав головні тези та цитати з інтерв'ю Богдана про Зеленського, його оточення та колишню владу в Україні.

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