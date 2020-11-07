Богдана помітили в ресторані із Собчак. Фото

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан зустрічався в одному з турецьких ресторанів з російською телеведучою Ксенією Собчак.

Відповідний знімок опублікований 3 листопада в Instagram-акаунті ресторану Seven Hills в Стамбулі (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

У підписі під фото йдеться: "Сьогодні у нас був спеціальний гість: дякуємо Ксенії Собчак за відвідування".

На знімку обидва сидять за порожнім столом без масок, а телеведуча посміхається в камеру. Інших подробиць про зустріч не уточнюється.

Ксенія Собчак та Андрій Богдан в Стамбулі. Instagram Seven Hills

Instagram Seven Hills.

Відзначимо, що приблизно в цей же час, 4 листопада, вийшло інтерв'ю з Богданом "Українській правді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, тоді він, зокрема, розповів про другий термін президента Володимира Зеленського, скандал з Конституційним судом і результати партії "Слуга народу" на місцевих виборах.