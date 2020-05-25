Богдана помітили у київському зоопарку: з'явилося відео

Колишнього голову Офісу президента України Андрія Богдана помітили у київському зоопарку. Він стояв серед натовпу дітей біля вольєру з козами.

Відповідні кадри опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Роман Сухан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Богдан Скріншот відео

"Втомився від політиків – пішов у зоопарк до тваринок. Зустрів Богдана. До речі, у зоопарку товпище народу. Про карантин точно ніхто не думає, особливо, у довжеленній черзі в касу. Майже всі без масок", – написав чоловік.

На ролику видно, як Богдан смикає козу за вухо, сміючись та приказуючи: "Козлина ти дурна! Козлини ви дурні!". Потім він почав фотографуватися з тваринами, уважно їх розглядав та намагався покатати на одній із них верхи свого пуделя.

Богдана помітили у київському зоопарку Скріншот відео

Богдана помітили у київському зоопарку Скріншот відео

Богдана помітили у київському зоопарку Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Богдан збентежив користувачів мережі фото "на карантині". На світлині, зробленій на вулиці, ексочільник ОПУ позував в обнімку з товаришем. Обидва тримали у руках келихи.

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