Богдана підловили в образі з популярного кримінального фільму. Фото

Колишнього главу Офісу президента України Андрія Богдана сфотографували в картатому спортивному костюмі, який носив герой нового кримінального фільму Гая Річі "Джентльмени".

"Страна" зазначила, що знімок був зроблений у центрі Києва. Поруч із Богданом знято його друга-забудовника Андрія Вавриша.

Модель такого спортивного костюма отримала популярність саме після виходу кінострічки про англійських гангстерів.

Костюм у клітку носив наставник хлопців, також відомий як Тренер, якого зіграв Коллін Фаррел.

Після прокату багато виробників, зокрема й українських, почали масово шити картаті штани та кофти-олімпійки. У вітчизняних онлайн-магазинах такий костюм можна придбати за ціною від 990 до 5000 гривень.

Схожі костюми є й у всесвітньо відомих брендів, таких як Gucci або Dolce & Gabanna. Ціна стартує від 40 000 гривень.

Додамо: компанія Miramax має намір зняти серіал за мотивами успішної кримінальної комедії Гая Річі "Джентльмени".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Богдан володіє цілим поверхом квартир в елітному комплексі Chicago Central House в центрі Києва, а також великим особняком в селищі Козин у передмісті столиці.