Богдан звинуватив Кличка у компромісах із "наглядачами" Києва: мер відповів

Голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що зустрічався з мером Києва та головою Київської МДА Віталієм Кличком і обговорював проблему існування "наглядачів" у столиці.

Однак той нібито сказав, що змушений іти на компроміси з ними. Таку версію Богдан озвучив під час брифінгу 30 липня.

"У мене було декілька зустрічей із паном Кличком тут, в адміністрації, в Офісі президента. Таких зустрічей було дві. На них я його особисто шість разів – тобто на кожній зустрічі по тричі, – просив відмовитися від інституту "наглядачів" у Києві", – сказав голова ОПУ.

За словами Богдана, це не було зроблено. На цій підставі він зробив висновок, що Кличко втратив контроль над ситуацією в Києві.

Голова Офісу президента додав, що Кличко нібито запевнив його в тому, що не пов'язаний із будь-якими розкраданнями і корупцією, проте віддає собі звіт у тому, "що щось відбувається не так", але вдіяти з цим нічого не можна.

"Віталій Кличко підтвердив мені, що дійсно, за його словами, він не контролює Київську раду. Є два-три "наглядачі", які мають певні групи депутатів. І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості в Київраді, а, відповідно, він не зможе бути ефективним мером", – стверджує Богдан.

Богдан і Кличко

Водночас керівник ОПУ зазначив, що Кличко входить до списку претендентів на посаду голови КМДА, якого призначить президент України Володимир Зеленський.

"На зустрічах із паном Кличком я йому говорив, що він один із претендентів, оскільки він відома, публічна особа. Якщо народ і влада побачать, що помінялися справи в Києві, то він може бути перепризначений", – сказав Богдан.

Варто додати, що на заяви голови ОПУ одразу ж відреагував Кличко, який на своїй сторінці у Facebook спростував усі його звинувачення.

"Пресконференція голови Офісу президента Андрія Богдана нагадувала "байки зі склепу" – добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше. Коли такі речі говорить керівник ОП – це виглядає, щонайменше, дивно і некомпетентно. Всі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте в правоохоронні органи", – емоційно написав мер Києва.

Він закликав Богдана на маніпулювати законами та Конституцією України, а також нагадав, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. Тому спроби розділити посади мера і голови КМДА є спробою позбавити суспільство права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і голови КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президенту поверненням старих методів Януковича.

Крім того, Кличко припустив, що друг і соратник президента України Володимира Зеленського з "95 кварталу" Євген Кошовий може мати амбіції стати новим мером Києва.

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