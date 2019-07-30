Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Богдан звинуватив Кличка у компромісах із "наглядачами" Києва: мер відповів

2.1т Читати матеріал російською

Голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що зустрічався з мером Києва та головою Київської МДА Віталієм Кличком і обговорював проблему існування "наглядачів" у столиці.

Однак той нібито сказав, що змушений іти на компроміси з ними. Таку версію Богдан озвучив під час брифінгу 30 липня.

"У мене було декілька зустрічей із паном Кличком тут, в адміністрації, в Офісі президента. Таких зустрічей було дві. На них я його особисто шість разів – тобто на кожній зустрічі по тричі, – просив відмовитися від інституту "наглядачів" у Києві", – сказав голова ОПУ.

За словами Богдана, це не було зроблено. На цій підставі він зробив висновок, що Кличко втратив контроль над ситуацією в Києві.

Голова Офісу президента додав, що Кличко нібито запевнив його в тому, що не пов'язаний із будь-якими розкраданнями і корупцією, проте віддає собі звіт у тому, "що щось відбувається не так", але вдіяти з цим нічого не можна.

Новини
Кличко: призначення глави КМДА "зверху" – це сценарії Януковича і порушення Конституції

"Віталій Кличко підтвердив мені, що дійсно, за його словами, він не контролює Київську раду. Є два-три "наглядачі", які мають певні групи депутатів. І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості в Київраді, а, відповідно, він не зможе бути ефективним мером", – стверджує Богдан.

Богдан і Кличко

Богдан і Кличко

Водночас керівник ОПУ зазначив, що Кличко входить до списку претендентів на посаду голови КМДА, якого призначить президент України Володимир Зеленський.

"На зустрічах із паном Кличком я йому говорив, що він один із претендентів, оскільки він відома, публічна особа. Якщо народ і влада побачать, що помінялися справи в Києві, то він може бути перепризначений", – сказав Богдан.

Варто додати, що на заяви голови ОПУ одразу ж відреагував Кличко, який на своїй сторінці у Facebook спростував усі його звинувачення.

Новини
Кабмін розгляне звільнення Кличка: названо дату

"Пресконференція голови Офісу президента Андрія Богдана нагадувала "байки зі склепу" – добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше. Коли такі речі говорить керівник ОП – це виглядає, щонайменше, дивно і некомпетентно. Всі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте в правоохоронні органи", – емоційно написав мер Києва.

Він закликав Богдана на маніпулювати законами та Конституцією України, а також нагадав, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. Тому спроби розділити посади мера і голови КМДА є спробою позбавити суспільство права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і голови КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президенту поверненням старих методів Януковича.

Крім того, Кличко припустив, що друг і соратник президента України Володимира Зеленського з "95 кварталу" Євген Кошовий може мати амбіції стати новим мером Києва.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Андрій Богдан Віталій Кличко
Місце
Україна
Тег
КМДА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
1
Смішно
7
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel