Богдан звернувся до Путіна через війну на Донбасі

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан звернувся до глави Росії Володимира Путіна і закликав його поступитися Україні окупованими районами Донбасу.

Про це він заявив в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис було опубліковано на її каналі в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Чому Росія не може зробити крок назад. Не розумію, вам, росіянам, навіщо Донецьк і Луганськ", – поцікавився спершу Богдан.

Журналістка зробила зауваження, мовляв, про це треба запитувати не в народу РФ, а в її глави, адже в цій країні "вирішує все тільки одна людина".

"Будь ласка, Володимировичу, зробіть крок назад. З позиції всіх людей це буде вчинок сильного, як раз-таки перемога", – сказав Богдан на камеру, звертаючись до Путіна, і підкреслив, що під "кроком назад" має на увазі повернення до підписання Мінських домовленостей.

Ексглава ОПУ уточнив, мовляв, він точно знає про існування такого собі алгоритму дій, завдяки якому Росія та Україна можуть прийти до врегулювання питання повернення окупованих територій. Серед іншого, йдеться про особливий статус Донбасу.

На його думку, про цей компроміс знає і російський лідер. Хоча сам Богдан уточнювати щось не став, кажучи, що це конфіденційна інформація, яку він дізнався, працюючи ще в Офісі президента України.

Нагадаємо, що з російською телеведучою Ксенією Собчак колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан зустрічався в одному з турецьких ресторанів. Відповідний знімок було опубліковано 3 листопада в Instagram-акаунті ресторану Seven Hills у Стамбулі.

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