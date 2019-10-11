Розведення військ і "нормандська" зустріч: Богдан провів переговори з послами G7

Команда Офісу президента України на чолі з Андрієм Богданом у п'ятницю, 11 жовтня, провела зустріч із послами країн "Великої сімки".

Про це інформує прес-служба відомства. Вказується, що Богдан подякував главам дипломатичних представництв G7 за значну допомогу Україні.

Він зазначив, що українська сторона вважає підтримку іноземних партнерів, насамперед країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, ключовою для подальшої реалізації реформ.

Андрій Богдан Колаж

Співрозмовники обговорили актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі, в тому числі підготовку до розведення сил у Золотому і Петровському Луганської області.

Богдан також поінформував дипломатів про очікування української сторони від зустрічі в "нормандському форматі".

Особливу увагу учасники зустрічі приділили новим законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну та високорозвинену державу.

У повідомленні відомства на сторінці у Twitter підкреслюється, що зустріч була "відвертою і конструктивною".

Посли # G7 малі сегодня відверту та конструктивну Зустріч з командою офісу Президента @APUkraine. Нагода Висловіть підтрімку першій Хвилі економічних реформ та відповісті на чісленні Виклики, Які стояти перед Україною🇺🇦. @ZelenskyyUa @IuliiaMendel pic.twitter.com/ouP7MxS0Fh - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) October 11, 2019

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно майбутні переговори в "нормандському форматі" президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Політики провели телефонну розмову.

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