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11 жовтня • оновлено в 20:38
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/ Політика

Розведення військ і "нормандська" зустріч: Богдан провів переговори з послами G7

2.2т Читати матеріал російською

Команда Офісу президента України на чолі з Андрієм Богданом у п'ятницю, 11 жовтня, провела зустріч із послами країн "Великої сімки".

Про це інформує прес-служба відомства. Вказується, що Богдан подякував главам дипломатичних представництв G7 за значну допомогу Україні.

Він зазначив, що українська сторона вважає підтримку іноземних партнерів, насамперед країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, ключовою для подальшої реалізації реформ.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

Колаж

Співрозмовники обговорили актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі, в тому числі підготовку до розведення сил у Золотому і Петровському Луганської області.

Богдан також поінформував дипломатів про очікування української сторони від зустрічі в "нормандському форматі".

Особливу увагу учасники зустрічі приділили новим законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну та високорозвинену державу.

У повідомленні відомства на сторінці у Twitter підкреслюється, що зустріч була "відвертою і конструктивною".

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно майбутні переговори в "нормандському форматі" президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Політики провели телефонну розмову.

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Офіс президента політика нормандський формат
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Скоро Богдан Трампа вызовет в Киев!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а с каких пор Богдан - политик?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Разговоры в пользу бедных. Украина хвалит G7 за то, что G7 хвалит Украину
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