Богдан зізнався, скільки йому платив Зеленський: документи

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вперше після відставки написав про колишню роботу, заявивши, що всю зарплату нібито віддав на благодійність.

Відповідний пост з'явився на його сторінці у Facebook у середу, 26 лютого. Богдан оприлюднив також довідку про отримання заробітної плати з нульовими показниками і заяву про переведення коштів до фондів "Таблеточки" і "Благомай" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Галас трохи стих, тепер можу спокійно прокоментувати події останніх днів. Ми прийшли в політику в важкі часи. Спочатку в нашу перемогу не вірили. Потім з нами боролися, а далі ми перемогли. Перемогли, щоб якісно змінити країну. Ми перезавантажили парламент, хоча критики говорили, що це неможливо. Ми привели в політику нових людей. Ухвалили стратегічні законопроєкти, які десятиліттями навмисно гальмувалися нашими "папереднікамі". Перезавантажити ЦВК і дали старт реформі органів прокуратури. Ми провели перезапуск практично всієї політичної системи", – написав він.

Facebook Андрія Богдана

За словами Богдана, всіх успіхів вдалося досягти завдяки довірі українського народу, рішучості президента Зеленського і безкомпромісності його команди.

Богдан зізнався, скільки йому платив Зеленський Фокус

"Для різних критиків мого фінансового стану. За час роботи жодного хабара не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей, зароблених на адвокатській ниві. Зарплати своєї не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність. Всім позитиву і до нових зустрічей", – резюмував Богдан.

Facebook Андрія Богдана

Українці ж звернули увагу на нестиковки в документах: Богдан нібито отримав близько 203 тисяч гривень, а на благодійність, за його твердженням, передав цілих 226.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

Через три дні після своєї відставки, 14 лютого, Богдан опублікував на особистій сторінці у Facebook дивний пост – валентинку зі своїм зображенням і підписом: "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

Незабаром Богдан похвалився пляжним фото з елітного курорту на Сейшелах, пожартувавши в бік колишніх політичних опонентів.

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