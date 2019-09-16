Богдан зізнався, що шепоче на вухо Зеленському

Глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що шепоче президенту України Володимиру Зеленському на вухо термінові поради.

Про що саме йдеться, Богдан розповів ВВС-Україна. Також він ділиться із Зеленським ідеями, які не терплять зволікання.

"Якщо це зараз не сказати, а потім, то буде втрачено момент. Ця популярна фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі – або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. Ось зараз – якраз це був той момент", – зазначив Богдан.

Він додав, що всі рішення ухвалює президент.

"У нас є домовленість, і вона дотримується вже більше року: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського ухвалювати рішення. Водночас він визнає наше право висловити свою думку", – сказав глава ОП.

Зеленський і Богдан Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан влаштував скандал у тролейбусі із Зеленським. Інцидент трапився у Дніпрі.

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