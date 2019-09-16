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16 вересня • оновлено в 12:54
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Богдан зізнався, що шепоче на вухо Зеленському

2.8т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що шепоче президенту України Володимиру Зеленському на вухо термінові поради.

Про що саме йдеться, Богдан розповів ВВС-Україна. Також він ділиться із Зеленським ідеями, які не терплять зволікання.

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"Якщо це зараз не сказати, а потім, то буде втрачено момент. Ця популярна фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі – або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. Ось зараз – якраз це був той момент", – зазначив Богдан.

Він додав, що всі рішення ухвалює президент.

"У нас є домовленість, і вона дотримується вже більше року: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського ухвалювати рішення. Водночас він визнає наше право висловити свою думку", – сказав глава ОП.

Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан влаштував скандал у тролейбусі із Зеленським. Інцидент трапився у Дніпрі.

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
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