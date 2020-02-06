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7 лютого • оновлено в 09:14
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Богдан втомився: ЗМІ дізналися про серйозні проблеми глави Офісу Зеленського

38.7т
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У глави Офісу президента Андрія Богдана з'явилися серйозні проблеми на його нинішній посаді.

Про це пише журнал "НВ" у статті "Два крила президента". Так, журналісти з посиланням на джерела в ОПУ стверджують, що Богдана почало дратувати уповільнення темпу роботи як Верховної Ради, так і Кабінету міністрів.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

"Новинарня"

Крім того, як розповів один із його соратників, його шеф нібито втомився збирати на себе весь негатив роботи влади і тому перестав спілкуватися зі ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Богдан розлучився зі своєю дівчиною – співвласницею бренду купальників і нижньої білизни La Marе Анастасією Слічною.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Волчанський Володимир
Волчанський Володимир
Боже ,якщо це гівно втомилося,то я не знаю ,що таке праця.Воно ж тільки те й робить ,що відпочиває.А взагалі забирав би свого коханого припиздента,та й чесав би подалі-без цих поців легше буде.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Так "долго" не работал, что устал.
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