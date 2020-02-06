Богдан втомився: ЗМІ дізналися про серйозні проблеми глави Офісу Зеленського

У глави Офісу президента Андрія Богдана з'явилися серйозні проблеми на його нинішній посаді.

Про це пише журнал "НВ" у статті "Два крила президента". Так, журналісти з посиланням на джерела в ОПУ стверджують, що Богдана почало дратувати уповільнення темпу роботи як Верховної Ради, так і Кабінету міністрів.

Андрій Богдан "Новинарня"

Крім того, як розповів один із його соратників, його шеф нібито втомився збирати на себе весь негатив роботи влади і тому перестав спілкуватися зі ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Богдан розлучився зі своєю дівчиною – співвласницею бренду купальників і нижньої білизни La Marе Анастасією Слічною.

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