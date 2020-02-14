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14 лютого • оновлено в 21:28
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"Мене неможливо забути": Богдан вперше після відставки з'явився в мережі

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Звільнений з посади голови Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан вперше після відставки опублікував пост у Facebook.

Він поділився на своїй сторінці валентинкою з його фото, яку зробило одне з українських ЗМІ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На зробленому за допомогою фоторедактора зображенні Богдан стоїть у червоному костюмі серед декорацій у вигляді сердець. Фото підписано символічної фразою "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

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Богдан вперше з'явився в мережі після відставки

Богдан вперше з'явився в мережі після відставки

Facebook Андрія Богдана

Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначений Андрій Єрмак.

Богдан вперше після відставки з'явився в мережі

Богдан вперше після відставки з'явився в мережі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан не раз відзначався дивними постами в мережі. Зокрема, після майже місяця мовчання він написав у Facebook пост з одним словом "Скукатіща!"

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
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