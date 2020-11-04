Богдан: в ОП хотіли створити фонд для держслужбовців, щоб не брали хабарів

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан розповів, що під час його перебування на посаді там обговорювалася ідея створення фонду для виплат держслужбовцям, щоб ті не брали хабарів.

Однак втілити цю ідею в життя не вдалося, зазначив Богдан в інтерв'ю "Українській правді".

"При мені була ідея створення реального фонду. Не може приймати державний службовець ні від кого будь-яку винагороду. Це автоматично – корупція. Єдиний спосіб отримання якихось доплат, це тільки через держбюджет", – розповів Богдан.

Фонд планувалося внести в державний бюджет, де будь-які олігархи, бізнесмени, міжнародні донори та інвестори давали б гроші, а ОП із цих грошей міг доплачувати чиновникам, щоб у них не було бажання що-небудь красти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан назвав низьку підтримку партії "Слуга народу" на місцевих виборах в Україні особистим провалом Володимира Зеленського.