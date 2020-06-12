Обычная история обиженного неудачника. На этот раз в исполнении экса Богдана. Тебе неожиданно дали отличный шанс. Делай. Перестраивай. Форматируй. Принеси пользу президенту и стране. Но ты решил сразу всех "послать", посчитав, что только ты и есть - Царь и Бог в одном флаконе. И тебе все обязаны. "На колени, сукины дети!" - твой единственный управленческий стиль. Ну кто такие президент (имя, которое искренне "купили" избиратели), депутаты и министры, когда сам Андрей Иосифович Богдан соизволил стать менеджером.

Тебя терпели. Из вежливости. Потому что умеют ценить друзей и умеют давать шанс. Но каждый день неадекватность прогрессировала. Слишком стремительно даже для наших безумных прерий. И вот ты уже уверен, что все должны молча служить только тебе. И что ты всегда будешь стоять за ухом президента, марионеча его вдоль и поперёк. Ну ладно, если ты при этом умён, элегантен и по-настоящему интриганист. Понимаешь, что такое государство и что такое профессионализм. Так нет же. Простое показательное гопничество в ассортименте. Это надоело. Тебя деликатно попросили вон. Ты стандартно обиделся. И стандартно же начал хамить, угрожать, понтиться...

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

... Президент дал очень личное интервью, где откровенно рассказал о своих разочарованиях в некоторых людях. Так часто бывает в жизни. Вначале ты видишь одного человека, веришь ему, надеешься на него, ставишь рядом и считаешь другом. Потом ты делегируешь ему супер возможности. Он не выдерживает испытания медными трубами, ломается, становится совершенно другим, выставляет на первый план омерзительные особенности собственного характера. Ты разочаровываешься, сожалеешь, расстаёшься, но все равно стараешься не ранить человека.

В ответ? В ответ отборная злоба и ненависть. Почему? Банально. Тот, кого ты сделал из ничего кем-то, искренне сам в себя влюбляется, считает гением, а потому после краха начинает люто ненавидеть тебя. За то, что не дал взлететь. Себе же претензии не выставишь)...

... Тем не менее президентское интервью все равно доброе. В ответ же - так всегда бывает, когда ты демонстрируешь свою искренность - выливается классический ушат pr-грязи. Ударить побольнее, поржать с отрыжкой. Лично угрожать. Богдан в одном абзаце доказал все истины сразу. И что он любит только себя. И что он так и не понял, почему "убил" почти год нормального президентства нормальной команды. И почему управленческий механизм надо заново строить. И что хамство открывает только быстрые двери, а потом обязательно "прилетает". В общем, Богдан как Богдан. И все-таки: зачем публично выходить в прямые оскорбления президента, не имея за душой ничего, кроме парочки барыжных историй? Ах да, Богдан просто всегда считал, что это он... настоящий президент)... Был ли шанс у него? С таким слабым внутренним миром и с таким скрытым нарциссизмом?) Ни малейшего шанса. Никогда. Потому что ВА и АИ - это слишком разные размеры (в мировозренческом смысле). Слон (президент) и моська (отставник)...