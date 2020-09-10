Богдан розповів, що йому спалили ще одну машину

Колишньому голові Офісу президента Андрію Богдана в Києві спалили дві машини за один день. Крім Tesla, яка згоріла дотла 11 серпня, постраждав ще й автомобіль Skoda.

Вони стояли в різних районах столиці – Дніпровському і Святошинському. Про це Богдан розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Одна – це моя особиста машина, яку я дав своєму братові – Tesla біла – дав поїздити, тому що його машина поламалася. А друга машина – у мого водія. Він на ній добирався на роботу і повертався", – сказав він.

Богдан зазначив, що автомобіль Skoda був старий, йому 19 років.

"У чому сенс палити "Шкоду Фабію"? Це синхронізована "смска", що "ми відстежуємо не тільки тебе, а все твоє оточення". І Тесла була на майданчику для паркування – за два метри до будки охоронця. І спалили другу машину", – додав колишній глава ОП.

За його словами, такого рівня збором інформації про знаходження автомобілів можуть займатися і володіти нею тільки спецслужби. Богдан пов'язує обидва підпалу з чиновниками Офісу президента. Він нагадав, що його звільнили 11 лютого, а машини спалили 11 серпня – рівно через півроку.

Нагадаємо, Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. Богдан був призначений главою Адміністрації президента 21 травня 2019 року, а 25 червня 2019 був переведений в Офіс президента. Єрмак працював помічником Зеленського також з 21 травня 2019 року.

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