Богдан розповів, що йому спалили ще одну машину

У Києві спалили дві машини екс-голови ОП Богдана. Колаж
Колишньому голові Офісу президента Андрію Богдана в Києві спалили дві машини за один день. Крім Tesla, яка згоріла дотла 11 серпня, постраждав ще й автомобіль Skoda.
Вони стояли в різних районах столиці – Дніпровському і Святошинському. Про це Богдан розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"Одна – це моя особиста машина, яку я дав своєму братові – Tesla біла – дав поїздити, тому що його машина поламалася. А друга машина – у мого водія. Він на ній добирався на роботу і повертався", – сказав він.
Богдан зазначив, що автомобіль Skoda був старий, йому 19 років.
"У чому сенс палити "Шкоду Фабію"? Це синхронізована "смска", що "ми відстежуємо не тільки тебе, а все твоє оточення". І Тесла була на майданчику для паркування – за два метри до будки охоронця. І спалили другу машину", – додав колишній глава ОП.
За його словами, такого рівня збором інформації про знаходження автомобілів можуть займатися і володіти нею тільки спецслужби. Богдан пов'язує обидва підпалу з чиновниками Офісу президента. Він нагадав, що його звільнили 11 лютого, а машини спалили 11 серпня – рівно через півроку.
Нагадаємо, Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. Богдан був призначений главою Адміністрації президента 21 травня 2019 року, а 25 червня 2019 був переведений в Офіс президента. Єрмак працював помічником Зеленського також з 21 травня 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в Києві горів автомобіль Tesla, який належить колишньому керівникові Офісу президента України Андрій Богдану.
У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана.
Пізніше з'явилося відео моменту підпалу машини Богдана. Судячи з запису з камери відеоспостереження, інцидент трапився близько 2:40. Також в мережі опублікували фото спаленого авто.
Сам Богдан, коментуючи підпал свого авто, заявив, що розцінює цей інцидент, як загрозу від влади.
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