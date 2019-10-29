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29 жовтня • оновлено в 11:09
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Богдан розповів про "охолодження" взаємин із Зеленським

2.1т Читати матеріал російською

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що став рідше з'являтися в публічних місцях з главою держави Володимиром Зеленським.

За його словами, вже немає такої необхідності, як після вступу на посаду. "Якщо об'єктивно, то перші поїздки, перші появи після інавгурації, звичайно, намагався бути поруч – щоб в якоїсь миті порадити, підказати правильний хід вирішення тієї чи іншої проблеми", – сказав він у інтерв'ю "УП".

Богдан уточнив, що іноді й сам не знає назв усіх державних органів, а ще треба розібратися в їхніх повноваженнях і взаємодії.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

"УП"

Новини
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Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

"Прямий"

"На сьогодні, по-перше, немає необхідності в моїй присутності біля президента, він сам дуже оперативно все розуміє, реагує й ухвалює рішення. По-друге, вже така керованість у державі, де з невеликого кола людей хтось постійно має бути присутнім тут на Банковій. І я можу поїхати, коли президент на місці, команда, а якщо президента немає, то я намагаюся бути тут", – підкреслив глава ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Богдан розповів про зірвану зустріч Зеленського й особистого адвоката голови США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Коломойский не имеет никакого влияния на Зеленского. Беня шепчет на ухо Богдану, а Богдан шепчет на ухо Зеленскому.
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