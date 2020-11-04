Богдан розповів про можливі коаліції "Слуги народу" в парламенті

Екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан спрогнозував, із ким пропрезидентська партія "Слуга народу" може створити коаліцію у Верховній Раді.

Своїми варіантами розвитку подій він поділився в інтерв’ю "Українській правді". На думку Богдана, це можуть бути якісь центристські групи (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Правий край – це "Європейська солідарність" Петра Порошенка, я не думаю, що Володимир Олександрович піде на це, хоча "путі політичні незвідані"... По моїй старій пам’яті цього світлого образу (Зеленського, – ред.) я думаю, що він не готовий на такі коаліції. По іншу сторону – ОПЗЖ. Теж, думаю, Володимир Олександрович не захоче цього", – уточнив Богдан.

"Більш-менш центристською" він назвав партію "Батьківщина".

"Хоча складно зрозуміти, яка в них ідеологія у всіх, взагалі. Щось близьке до центризму – це "Батьківщина", "Довіра", "За майбутнє", – наголосив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те. що, на думку Богдана, низька підтримка партії "Слуга народу" на місцевих виборах в Україні є особистим провалом Володимира Зеленського.