Богдан розповів про домовленості Єрмака з Росією, в яких є 13 пунктів

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан допускає існування 13 пунктів, в яких містяться обіцянки його наступника Андрія Єрмака Росії.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він зазначив, що сам не бачив цього документа, але чув згадки про нього серед дипломатів і представників спецслужб.

"У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам – кораблі, ви нам – воду в Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – $3 млрд за рішенням суду, а ви нам – щось"", – сказав Богдан, назвавши це утопією.

Водночас колишній глава ОП висловив упевненість, що в списку йшлося про звільнення всіх прозахідних політиків.

"Воно (звільнення) вже закінчується. Залишився один Аваков. Останнього Бурбу звільнили. А до цього просто відстежити..." – зазначив Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою глави Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді і шпигунстві.