Богдан розповів, хто може очолити Офіс Зеленського

Офіс президента України Володимира Зеленського може очолити його перший помічник Сергій Шефір.
Про це повідомив глава Офісу Андрій Богдан в інтерв'ю телеканалу "1+1", коментуючи реорганізацію Адміністрації президента.
"Можливо, ми поміняємося місцями (із Сергієм Шефіром. — Ред). Можливо, я буду першим помічником. Є такий план", — сказав він.
Зеленський реорганізував АП в Офіс
Також Богдан підкреслив, що його посада не підпадає під дію закону про люстрацію. Однак, якщо буде доведено зворотне, він легко піде в будь-який момент.
Як повідомляв OBOZREVATEL, новий Офіс президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва.
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