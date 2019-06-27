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Богдан розповів, хто може очолити Офіс Зеленського

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Офіс президента України Володимира Зеленського може очолити його перший помічник Сергій Шефір.

Про це повідомив глава Офісу Андрій Богдан в інтерв'ю телеканалу "1+1", коментуючи реорганізацію Адміністрації президента.

"Можливо, ми поміняємося місцями (із Сергієм Шефіром. — Ред). Можливо, я буду першим помічником. Є такий план", — сказав він.

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Також Богдан підкреслив, що його посада не підпадає під дію закону про люстрацію. Однак, якщо буде доведено зворотне, він легко піде в будь-який момент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий Офіс президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва.

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій БогданСергій Шефір
Місце
Україна
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