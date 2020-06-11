Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан відповів на претензію Володимира Зеленського про розкол у його команді.

На своїй сторінці у Facebook він звинуватив главу держави в тому, що той "кидає країну в хаос".

Богдан публічно відповів на претензію Зеленського про розкол у команді hyser.com.ua

"Про позбавлення мене влади – так я Вам вдячний, тому що моє ім'я не буде мати відношення до хаосу, в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість – я пообіцяв, що буду поруч із вами чесно працювати, до того моменту, поки мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами, а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року. Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу в країні, яку Ви за чотири місяці перетворили на посміховисько", – зазначив Богдан.

Колишній глава ОП також заявив, що у нього є дуже "чутливі для Зеленського і України знання", але він "залишиться порядною людиною".

"Мені щиро шкода, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві примхи непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють", – додав Богдан.

Facebook Андрія Богдана

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський бачив Андрія Богдана на посаді генерального прокурора, а призначення главою Офісу президента було неправильним.

Також він зазначив, що всередині команди поступово наростав конфлікт через Богдана, якого "зіпсувала влада".

За його словами, для особистості Богдана влада не корисна, незважаючи на його професійні якості. Президент уточнив, що зараз не спілкується з ним.