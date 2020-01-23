Поки немає Зеленського: Богдан провів важливу зустріч у Києві. Фото

У четвер, 23 січня, глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан провів у Києві зустріч із послами країн G7.

Відповідне фото з'явилося на сторінці групи представників "Великої сімки", що підтримує реформи в Україні (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Посли країн G7 продуктивно поспілкувалися з головою Офісу президента України Андрієм Богданом щодо необхідних кроків для подальшого прогресу в амбітній програмі реформ в Україні. Вони також відзначили роботу президента Зеленського та його зусилля і співпрацю в подоланні наслідків трагічної катастрофи літака PS752", – сказано в повідомленні .

Богдан провів зустріч із послами G7 в Києві Twitter G7AmbReformUA

Відзначимо, що захід за участю Богдана став його першою появою на публіці за останній час. За даними ЗМІ, Зеленський нібито обмежив участь Богдана в спільних виходах і поїздках, і останній займався переговорами зі "слугами народу" в ОП.

Богдан провів важливу зустріч у Києві Фокус

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 23 січня відправився з робочим візитом до Ізраїлю, де проходить форуму пам'яті жертв Голокосту.

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