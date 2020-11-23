Богдан про Зеленського: відчуваю, що він хоче закінчити війну

Президент Володимир Зеленський не відмовився від досягнення важливої для України мети – розв’язання війни на Донбасі. Ба більше, для нього це є питанням №1.

Таку думку висловив ексглава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я точно відчуваю, що у нього (Зеленського. – Ред.) в голові, розумію його, адже ми багато часу провели разом. Мені здається: якщо він може забезпечити мир, повернути території Донецької та Луганської областей, то, вже вважатиме себе вдалим президентом. І що свій шлях він вже пройшов", – висловився юрист.

Він зазначив, що вимога в Мінських домовленостях про внесення до Конституції України змін про особливий статус окупованих регіонів – нездійсненна. За його словами, саме це питання дуже "сильно розколює суспільство". Водночас сам колишній глава ОПУ впевнений, що компроміс у ньому знайти можна.

"З усіх цих переговорів зробили піар-майданчик. Вся ця група повинна закритися, кожен зробити крок назад. Піти, напевно, на трохи невигідну ситуацію для себе, але таку, що вона знайде... – недоговорив Богдан, наголосивши, що все це дуже складно.

В кінці він висловив переконання, що якщо Україна погодитися на поступки Путіна про особливий статус Донбасу, в країні "почнеться громадянська війна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Андрій Богдан звернувся до глави Росії Володимира Путіна через війну на Донбасі. Він попросив його зробити крок назад.