Богдан – про виклик на допит у ДБР: буду надзвичайно радий поспілкуватися з ними

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан підтвердив отримання повістки з викликом на допит в Державне бюро розслідувань 14 вересня.

Як написав Богдан у Facebook, він хоче зустрітися з журналістами перед допитом.

"Буду надзвичайно радий поспілкуватися з ними, а до цього запрошую журналістів зустрітися біля ДБР о 10:00 в понеділок! Поговоримо", – зазначив ексглава ОП.

За його словами з інтерв’ю Дмитрові Гордону зразу зрозуміло, "чому так перелякався президент".

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