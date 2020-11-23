Богдан про спалену Tesla: мене цікавить, чи знав Зеленський

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан натякнув, що його Tesla спалили люди з оточення глави України Володимира Зеленського, але, очевидно, без його відома.

Про інцидент політик висловився в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис розмови було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Собчак і Богдан Скриншот відео

Богдан вважає, що підпал його автомобіля стався нібито з подачі політиків, "які в силу своєї недосвідченості думали", що таким чином зможуть його налякати.

"Хтось у 90-х палив машини. Ось цей досвід підказує їм таке", – сказав колишній глава ОП.

Він зазначив, що не намагається сподобатися, тому ворогів у нього "дуже багато". Журналістка попросила назвати конкретні прізвища, але Богдан відповів, що вона "навряд чи знає цих осіб".

Але, як запевняє колишній чиновник, сам він точно знає організатора підпалу. Називати його він відмовився, віджартувавшись про таємницю слідства. "Його шукають", – заявив Богдан.

"Мене в цьому питанні інше цікавить... А Володимир Олександрович знав про те, що вони збираються Tesla спалити?" – запитав екскерівник Офісу президента.

"Думаю, не знав", – продовжив він. За словами Богдана, це "ще гірше".

"Якщо якісь менеджери роблять це, не погодивши такі дії, це ще гірше", – додав він.

Пропонуємо подивитися фрагмент інтерв'ю:

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю Собчак Андрій Богдан також заявив, що Майдан був поривом проти конкретної особи – експрезидента України Віктора Януковича.